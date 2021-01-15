正論：滅鼠不力終被查　食署胡混害蒼生

若問特區甚麼最多？答曰尸位素餐的庸官最多，然後是橫行無忌的碩鼠最多。在食環署胡混度日之下，鼠患愈演愈烈，衞生環境急劇惡化，庸官加上老鼠，堪稱本港兩大害，申訴專員公署忍無可忍，宣布主動調查食環署執行防治鼠患工作的成效。實際上，新冠疫情爆發至今，加上鼠患夾擊，部門之間各自為政，導致防疫出現5大漏洞，懶政塞責的豈止食環署，整個特區政府都難辭其咎。

本港鼠患嚴重，累計已有15宗大鼠戊肝傳人個案，冠絕全球；前年全港鼠患指數達4.2%，創近10年新高，不僅食環署街市驚現「群鼠噬豬殼」，基本上全港各區大街小巷都是老鼠樂園。申訴專員公署針對食環署滅鼠成效不彰，昨日宣布主動調查，呼籲市民提供鼠患資料。食環署已非首次遭申訴署調查及炮轟，去年底才被怒批監管不力，外判承辦商在「過往服務表現」評分中僅得0分一樣成功中標，以致本港衞生每況愈下，詎料該署知錯不改，態度照舊，一味「hea做」，令人不齒。

本報為民喉舌，急民所急，早已多次就食環署滅鼠不力作出追蹤報道，將該署旗下防治蟲鼠組「蛇王吞泡」圖文並茂盡現眼前。例如本報去年底追蹤報道西貢一隊5人外判防治蟲鼠組逾月，驚揭該組人員每天開工皆是吹水、睡覺、煲煙、食飯和打牌，而且這僅是冰山一角，然而食環署從來沒有就監管不力、管理不善作出改善，遑論有高官因此被問責。事實證明，食環署高官面皮比城牆更厚，根本不知羞恥為何物，港府更是官官相護，從來沒有認真正視官員失職問題。本港由鼠患猖獗到疫情失控，說到底是人的因素第一，坐享高薪厚祿的官員光出糧不做事，特區豈會不是不斷沉淪？

金玉其外，敗絮其中。香港作為國際金融中心、先進城市，在光鮮亮麗的表象下卻是烏煙瘴氣、病毒四散的老鼠樂園，本報連環踢爆多宗駭人聽聞的鼠患個案後，食環署不得不整色整水大做滅鼠騷，包括在去年底推出為期8周的第二輪目標小區滅鼠行動。然而本報跟進各區鼠患情況，發現毫無改善，老鼠繼續在各區打橫行，闖入民居有之，在地盤流竄有之，在後巷甚至大街覓食更非鮮見。最諷刺的是，多次爆發大鼠戊肝個案的東九龍黃大仙區，去年上半年的鼠患指數竟一度降至0，但本報記者卻輕易在區內地盤發現大群鼠蹤，如果食環署不是指數造假，就是虛應故事。

正如專家指出，食環署滅鼠仍沿用數十年如一日的放鼠餌方法，統計鼠患指數只觀察鼠餌遭咬噬的情況，但今時今日的老鼠比庸官還聰明，牠們懂得到街市或食肆覓食，對鼠餌不屑一顧，試問如此敷衍式滅鼠，怎麼可能不是愈滅愈有？須知道，老鼠能傳播多種疾病，除了大鼠戊肝，更會傳播漢坦病毒等，分分鐘致命。食環署一味「hea做」，對得起納稅人嗎？對得起深受鼠患困擾的香港人嗎？尤其是新冠疫情仍未受控，昨日新增29宗確診，佐敦新填地街唐樓疫情更是大爆發，昨晨需緊急撤離居民。官不殺伯仁，伯仁因官而死，面對鼠患和疫患夾擊，食環署不但沒有做好份工，反而敷衍了事，百多名染疫死亡的港人，根本就是間接死於食環署失職！

當然，新冠疫情失控，除了食環署要負起主要責任，多個政府部門同樣責無旁貸。本報揭露防疫5大漏洞，包括南亞兵團無罩擺賣、外傭假日「犯聚」、非法賭檔聚眾賭錢、無牌樓上吧藏污納垢，以及後巷垃圾充斥、醫療廢物隨處丟棄，涉及的部門由食環署到衞生署再到警方等，正因為部門疏於執法，致令防疫出現重大缺口。南亞兵團無惡不作不必說，隨街擺賣只是小兒科；外傭每逢假日皆在公眾地方除罩歡聚，外傭宿舍多次成為爆疫重災區，惟勞福局局長羅致光竟以規管外傭涉種族歧視而拒絕作為，才是最令人嘆為觀止。至於口罩等垃圾在街頭巷尾以至郊區胡亂棄置已成常態，甚至連鯉魚門公園及度假村檢疫中心都隨處棄置醫療廢料，衞生署在本報多番追問下才承認責任，均反映部門尸位素餐的作風至今不改。在疫情非常時期尚且不知恥近乎勇，疫情沒完沒了，豈是無因？

鼠患之不治，何以治疫情，更何以治香江！歸根究柢，香港許多問題都是人的問題，源自官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將香港當成自己的家，從來沒有真心為市民服務，為官不過貪圖高薪厚祿，致使大事做不成，小事做不好，連滅鼠滅了多年一樣一事無成。香港欲擺脫困局，首要改革官僚制度，清除官場瘀血，嚴懲塞責庸官，否則別說鼠患和疫情治不了，特區病入膏肓，全港市民只能一起陪葬！