功夫茶：十二瞞逃有續集　國安開壇再捉妖

正當「一日一蘋果，又要洗廁所」嘅國安重犯泥紙鷹，尋日又「轉倉」到赤柱監獄，因轉倉禁探監，搞到違法佔中發起人之一嘅陳健民及前議員尹兆堅「摸監釘」，睇怕只好擇日再去探監，分享「佔領監房」嘅風雲歲月！而那邊廂，國安開壇再捉妖，12瞞逃出海「釣魚」原來有續集，精彩可期！

看官，12瞞逃保釋期間，竟然仲有閒情逸致集體出去靠近內地水域釣魚，你又信唔信呢？佢哋因偷渡越境被內地海警拘捕，被扣喺深圳鹽田看守所，早前已被當地法庭審判。之前，一眾家人喺反對派議員協助下開記招，蒙晒面又身份不清哭訴「政治打壓」，有做父親嘅死口話個仔出海釣魚，無辜被扣！阿哥，12人同行，逼埋一舊咁神心去釣魚，究竟船上咁多儲糧及電油，尤其船尾經改裝後有兩個大馬力嘅摩打，唔通出海釣魚釣一頭半個月？仲要愈航愈遠，釣中華白海豚或者想釣美人魚吖？點講都難自圓其說喇！

其實，佢哋大可以話受到張惠妹嗰首《聽海》嘅感召：聽，海哭的聲音，嘆息着誰又被傷心，卻還不清醒……這片海未免也太多情，悲泣到天明！嗱！呢個理由強過「夾口供」訛稱「出海釣魚」！若然話對大海動了真情，想有個「最後約定」，是以不經意愈航愈深愈遠而不知不覺「飄」越邊境，無心之失，都係海哭嘅錯，關我哋乜事啫？

之不過，12瞞逃已被內地法院「寬嚴相濟」宣判，一頭霧水不知宗嘅「釣魚風波」大白於天下時，尋日又傳來國安開壇再捉妖，幾番破石驚天，12瞞逃出海釣魚，背後原來好戲連連！捉完妖，還要降魔！話說警方國安處尋日於多區以「協助罪犯」罪名共拘捕8男3女，年齡介乎18歲至72歲，被警方扣查。消息指，被捕人士均涉嫌資助12瞞逃潛逃離港，包括潛逃意見、接送人士及窩藏安排，以及資助金額等，由數千至數萬港元不等。

嗱！其中焦點人物係律師兼九龍城區區議員黃國桐，佢尋日早上6時多喺其個人社交網頁發貼，指國安處人員早上登門將佢帶走！消息指，黃國桐涉嫌協助12名港人偷渡越境被捕，警方一度押解佢到其議員辦事處搜證。此外，學聯前副秘書長何潔泓喺臉書上表示，佢阿媽同樣畀國安處上門拘捕。事情發展至今，12瞞逃「出海釣魚」不攻自破矣！黃國桐等是否中咗「暗算」或被篤灰，相信真相很快大白！

睇間諜片，一般把搞監聽嘅人稱為「聽風者」，搞密碼破譯嘅人叫「看風者」，搞諜報嘅叫「捕風者」，打交道都離不開「風」！今12瞞逃卻離不開「海」，國安又開壇捉妖伏魔，但聞一片海哭的聲音，加埋陣陣風聲，這片海實在太多情了！