產評：別望拜登變紳士　合縱反華快開始

不少評論認為，拜登之所以能從特朗普手上奪取江山，皆因美國人不滿後者的對華政策。其實只說了事情的一半，更準確的理解是不滿其對華手法，但反華的立場無變，這是兩黨共識，尤其拜登背後的龐大建制力量。因此，近日傳來美國不對中國科技巨企採取制裁行動，且別以為是放軟手腳，相信只因利益而已。投資者須警惕美國即將在國際舞台一展新作風，重振世界主導角色，並聯合盟友，務求更精準、更全面推動中國與世界脫鈎。

特朗普在任期間，向中國進口商品加徵關稅、制裁中國重點科企與中國官員，以及禁止美資投資一批中企，沒錯，都是主力打壓中國，但手法霸道，作風獨來獨往，與盟友關係退步，令美國處於孤立狀態，國際形象低落，加上不斷透支美元信用來抵銷遏華政策的高昂成本，美國人尤其是商界都感受到傷害，而其他國家看在眼內，也生怕他日會成美打壓目標，變相將國際上的旁觀者都推向敵人陣營，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）和歐中投資協定，都是在這個環境下形成。

相比之下，拜登主張重返《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）等國際合作領域，是要聯合盟友行動起「包抄」作用，放大遏華力度。可以預見的是，未來其戰略不只着重遏制和圍堵，還會着力競爭與合作，即提升美國本土的競爭力，並加強國際合作。此舉一則要重建盟友信心和美國的國際形象，拉攏盟友選邊站；二則是要修正封殺中企的手法，畢竟全球化的供應鏈難以完全切斷，「殺敵一千自損八百」的做法只會增加美國科創和經濟成本，加深危機。

無可否認，雖然中美是全球兩大經濟體，但無論在人均GDP和科技實力，兩者還是有頗大的距離，從華為和中芯缺乏核心技術的困境可見一斑。若美國推動中國與世界脫鈎，中國單靠內部需求，根本無法彌補失卻世界需求和技術的缺口。故保持對外開放，加強國際聯繫，是中國化解圍堵的基本戰略，而進一步謀求突破，就得放手讓企業參與，加快推動數碼化和提升自主研創的能力，全面提升核心競爭力。

美國長久以來坐享霸權，樂於在中美之爭中，推動各國在經濟與科技選邊站的半球化發展。中國雖仍可堅持發展自己的一套，但缺乏全球應用的基礎，無論在經濟、科技、金融領域的影響力都會受限，問鼎世界大國之路只會更遙遠，故謀合不主離仍是基本戰略，惟如「巨獸」的美國建制力量在大選後現形，他們願意嗎？