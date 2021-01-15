世界視線：歐洲利益難整合　拜登左右不討好

美國候任總統拜登的對歐洲政策，至今仍看不出廬山真面目，原因之一固然是國內政治動盪和新冠肺炎疫情交煎所致；但另一個重要原因，是歐洲同樣陷入四分五裂，既有英國的脫歐以及東歐小國的聯美抗俄，同時又有德、俄推進能源合作以及《中歐投資協定》的拍板等。各種利益交織與衝突，拜登在忙於處理國內極右翼衝擊國會的亂局時，對大西洋彼岸的歐洲政策同樣不易拿捏。

拜登固然希望重塑一個團結的歐美，合力壓制中俄崛起，然而他必須面對的第一個現實，是英國已經脫歐了。美英之間具有特殊關係，而英國脫歐更是得到美國右翼力量如班農之流，甚至是現任總統特朗普的推波助瀾。如今英國獨處歐洲一隅，拜登若甫上台即與歐盟靠近，則難免令倫敦更形孤立無援。

是以對拜登而言，最穩妥的策略是等待下一場英國大選。保守黨首相約翰遜應對疫情不力，在仕途上已陷四面楚歌，一待工黨上台就可以重啟親歐盟政策。拜登此時方可順水推舟，在美英關係和美歐團結之間謀取平衡。然而，英國脫歐並不是拜登要化解的唯一難題，他同時面對法、德等傳統歐陸大國與東歐諸多反俄國家之間的矛盾。

在傳統大國方面，法國總統馬克龍作為歐盟的重要政治領袖，希望實現歐洲建獨立軍隊的夢想。德國總理默克爾則欲在離任前，落實德俄北溪二號能源輸送管道；相反，東歐各國則更傾向強化北約，利用美國軍事力量壓制俄羅斯。如果拜登靠近歐陸大國，則不可避免令其東歐盟友不安；但反過來如果他順應東歐意願強化北約和美國的主導地位，必然又會加深與歐陸大國的疏離。

在此背景下，以法、德為火車頭的歐盟在拜登尚未入主白宮之前，搶先與中國敲定了《中歐投資協定》，歐盟因此有了底氣，與拜登就美歐未來關係發展討價還價。特朗普長達4年的「美國優先」政策，實際上促成了法、德等歐陸大國和歐盟領袖的共識，就是凡事也會以歐洲利益為先，這也是拜登需正視的最重要現實。