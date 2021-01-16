產評：投資禁令自打臉　金融脫鈎變攬炒

美國總統特朗普把握最後的白宮歲月，繼續打壓中國。最新是宣布將9家中企加入制裁黑名單。美國自命是世界上最大、最自由的經濟體，這些投資禁令猶如「自打臉」之餘，美國持有的中國資產以萬億美元計，投資禁令變相搬石砸腳，引發的金融震盪，傷害的不僅是這些中企，還有美國的企業和投資者，如此這般「損人害己」的金融脫鈎，無異於要攬炒！

美國向所謂與中國軍方有關聯企業下投資禁令，除了引發3大中資股在美退市的鬧劇之外，更令一眾活躍於海外金融市場的美資金融機構疲於奔命，不是要忙着將相關中資股自投資產品剔除，就是要安排相關衍生工具退市，甚而在代客執行投資指示時，能否涉及相關的中企股份，都尚未搞得清。無論是紐約證券交易所，抑或盈富基金的美資經理人道富，在這些問題上「彈出彈入」，都足以反映特朗普政府在對業界毫無諮詢，又缺乏詳細執行指引下，倉卒發出這些投資禁令，對美資而言，是一場不折不扣的災難。

近日，多年前曾陪同美國股神巴菲特出席中國電動車廠活動，被巴菲特戰友芒格視為最信任經理人，並替其管理家族基金的華人李祿，因增持了中資金融股而再成市場焦點。提起這位投資名家，當年一個中國學子，到了美國發展，之後能在美國投資界幹出成績，還引領美資投資中企，就充分體現在資本全球化下，作為自由經濟代表的美國，既為金融人才提供發展機會，亦為資金提供自由流動創造價值的機會，才能造就這些年全球金融市場和美國金融業的繁榮。可如今特朗普卻欲將之全部推翻，足顯見其為達目的不顧後果的行事作風。

要知道，如今中國的經濟規模龐大，龍頭中企的市值在國際指數佔比不輕，美國將對這些中資巨企下投資禁令，變相強迫美國投資者不論情由將相關投資全部清倉，還有相關的產業供應鏈，以及美資向客戶提供的金融服務，都會受到牽連。

雖然投資禁令下，相關中企在海外業務發展、海外融資，以及產業鏈零件供應上會遇到麻煩。不過，大部分這些中企主營的是中國內地市場，即使是華為、中芯等備受美國打擊的科企，今時今日仍在營運中，相信其他中企亦有能力應付美國的制裁。反觀美國自設限制，金錢損失固然不菲，自拆資本市場和自由經濟招牌，國際商譽的損失更難以估量。且看拜登政府上任後，如何「拆彈」以解此攬炒之局！