正論：唐樓爆疫大淪陷　精準防控大笑話

頭痛醫頭，腳痛醫腳，挖東牆補西牆，結果愈補愈漏，沒完沒了。現在港府抗疫就是這副德性，沒有全盤計劃，只知如盲頭蒼蠅一般，哪裏爆疫就在哪裏搞強檢，忽視追蹤，忽視疫廈環境，而且連亡羊補牢也往往慢十拍，病毒早就四散。佐敦新填地街唐樓疫情全面淪陷正是鐵證，儘管當局連日來不斷擴大上址檢測範圍，昨日更索性將油麻地區劃為強制檢測小區，20幢大廈數千居民受影響，但是否代表就能截斷傳播鏈，實在令人無法樂觀。

本港過去兩周至少有81宗確診個案與油尖旺區有關，單是新填地街20至26號雙數唐樓，至今已有最少29人確診及初步確診，儼然爆疫重災區，反映當局所謂基於科學的「精準防控」不但毫不精準，而且粗疏錯漏，再次淪為笑話。

可以看見，當局於上周規定新填地街26號居民必須強制檢測，當時已有區議員提醒20至26號的雙數唐樓為相連大廈，居民會共用樓梯和大門出入，檢測應涵蓋20至26號。詎料當局置若罔聞，直到疫情持續爆發始知衰，前日（14日）突然決定擴大強制檢疫範圍，向所有樓層沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。及至昨日，食衞局局長陳肇始進一步公布，將油麻地一帶，東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街，南至佐敦道，納入小區檢疫範圍，只要大廈出現確診個案，即須強制檢測，目前有20幢大廈被納入強檢名單，相關人士須於今日起的3日內接受病毒測試。

這意味甚麼？意味港府沿用的逐幢疫廈強檢的「擠牙膏式」方法，無法有效阻截病毒傳播，也無法揪出所有隱形患者，不得不倣效內地的小區封鎖檢疫。然而，當局做法半天吊，既不將所有居民撤離，又只對數幢大廈實施禁足令，居民出出入入，一樣可能將病毒帶出小區。

更不堪的是，當局至今沒有全盤作戰計劃，做事無步驟無部署，一味靠衞生署單打獨鬥，結果是獨力難支。以新填地街的唐樓為例，大多數為「三無大廈」，唐樓單位不少都被改動為劏房，喉管亂駁，樓梯互通，加上居民不乏不諳中英語的南亞族裔，情況極之複雜，必須有地區人士協助，這便需要民政事務處協調；而劏房及喉管問題又涉及屋宇署等部門，當局卻堅持不成立跨部門抗疫小組統籌所有抗疫工作，不但事倍功半，更往往會出大亂子。所謂船到江心補漏遲，陳肇始現在才將油麻地劃為小區進行強檢已經遲了，而且無意再安排居民撤離，一旦病毒隨喉管四散，強檢恐怕也是無濟於事。

更須指出，新填地街唐樓之所以大面積淪陷，不少確診個案都與將藍隧道地盤、中九龍幹線群組有關，惟衞生署只要求該兩個群組強制檢測，卻忽視追蹤密切接觸者，結果他們將病毒帶回家再傳開去，終致一發不可收拾。港府早前才匆匆由紀律部隊抽調100人成立「追蹤辦」，姍姍來遲也就罷了，正如專家質疑，區區100人根本遠遠不足夠。與內地一旦出現一宗確診，即封鎖小區、工作單位、患者出入過的場所，不惜人力物力應檢盡檢，不可同日而語。

另一方面，油麻地唐樓多有非華裔聚居，他們普遍衞生意識不高，加上溝通困難，許多官方的防疫資訊也接收不到，往往成為防疫一大漏洞。事實上，本報不下多次提醒港府必須「防疫掃盲」，將包括假難民在內的防疫盲點徹底清除，惟事與願違，港府冇心冇肺冇靈魂，對本報的善意忠告拒諸門外。別說南亞小販進駐中區及深水埗除罩「犯聚」擺賣如入無人之境，外傭放假開無罩大會及外傭宿舍淪為爆疫之地，當局也是視若無睹，拒絕執法；更不必說，無牌樓上吧藏污納垢，酒客身貼身飲酒隨時變成大播毒；非法賭檔屢屢藏身唐樓之內，數十人口沫橫飛「犯聚」賭錢，簡直不堪設想。尤其是無牌樓上吧及非法賭檔在油尖旺區遍地開花，當局執法懶懶閒，疫情繼續失控式大爆發又何足為奇？

說來實在令人難以置信，本港疫情由第1波爆到現在第4波，歷時已經一年，港府居然仍是沒有吸取教訓，防疫仍是倒瀉籮蟹，致令疫廈爆完又爆，疫情清零無期。昨日本港又新增38宗確診，反映疫情依然嚴峻，偏偏自命「精英」的港府庸官至今拒絕效法內地全民強制檢測，堅持自己愈補愈漏的一套，結果別說市民和商戶被玩殘，就連新春年宵、煙花匯演等活動也要叫停，市民想抖氣也不行。全城死翹翹，最慘是看不到盡頭，一旦連疫苗都「失靈」，香港可以休矣！