神州觀察：疫情反彈勢頭勁　農村防控顯薄弱

新冠疫情爆發一周年之際，內地部分省區再現較強勁反彈勢頭，河北石家莊更於相隔242天後再有人染疫身亡，又是搶建隔離點，又是人員大轉移，又是進入戰時狀態，如同回到當初的武漢。河北省本次疫情反彈被指集中發生在農村地區，呈現家庭式、聚集式傳播等特徵，農村醫療及衞生條件落後、居民防疫意識缺乏等因素加在一起，使之成為易被攻陷的薄弱環節。

從當局公布的數字來看，河北省自本月2日至14日上午10時，累計本地確診病例500多宗，無症狀感染者逾300宗；當中又以石家莊市藁城區部分村莊的疫情最嚴峻，包括「1號病人」及內地時隔8個月後再度出現的疫亡者都來自此處。當局目前正在爭分奪秒興建集中隔離點，以安置檢測撤出來的數萬村民，有指村內衞生條件較差，糞便、垃圾處理困難，惟有大轉移進行有效隔離。

綜合媒體報道顯示，本次爆疫應是緣於境外疫情輸入，惟目前尚未尋到「零號病人」，至於首先爆疫的村莊，則被指緊鄰當地一座國際機場，這或許是導致疫情輸入的客觀不利因素，但卻很難具有說服力，畢竟全國處於類似環境的村莊還有很多，況且在入境防疫隔離方面有着嚴謹的操作流程，除非有人沒按規定辦事，否則所有該區域早都疫情爆開花了。

事實上，當地村民薄弱的防疫意識才是主要原因，譬如歲末年初扎堆到來的婚宴酒席、親友聚會、串門、趕集等行為，無疑都加劇了疫情傳播風險。

另一問題則是基層醫療機構防疫警覺性不足，譬如發現有感冒發燒的病人時只作一般情況處理，並未按規定進行防疫檢測，或是檢測條件簡陋、拖延時間太長等，以致有人被確診之前已經去過多個地方，從而在不知不覺間形成擴散傳播，最終令全城陷落，甚至導致跨省傳播，後果難以預料。

類似情況過往並不鮮見，包括河北、黑龍江等地疫情皆非首次反彈，過程中屢屢「培育」出一個又一個傳播力驚人的「毒王」，教訓可說十分深刻。

另外，中央紀委國家監委近日再度點名批評部分省市官員存在抗疫不力、敷衍應付、意識鬆懈，令防疫制度形同虛設，產生麻痹、厭戰、鬆懈心態等問題，而這種情況早前亦曾上演過，並因此問責處理了一批防疫官員；這次又揭發有地方官員不遵從防疫隔離規定，或拒絕參與志願防疫工作，堪稱屢教不改，想是過往處罰力度太輕。

必須看到，國際國內疫情形勢仍然複雜，外防輸入、內防反彈的常態化防疫或會是一種長期存在，切不可掉以輕心。