功夫茶：雙重國籍惹爭議　公職人員須抉擇

俗語話，有便宜唔好使頸，簡言之，對於自己有利嘅，何必要去多計較！人生要快樂地生活，就咪咁多堅持，一切隨緣，有便宜咪扮高尚，有得左擁右抱，一於吻下來，豁出去！至於食兩家茶禮咯，又唔係偷唔係搶，一於舔舔脷，乾杯！

呢，《港區國安法》自上年6月30日正式實施後，英國佬已假惺惺借「道義責任」擴充俗稱「BNO」嘅「英國國民（海外）護照」持有人權利，容許港人以極寬鬆條件申請入籍英國。最近又宣布，持有BNO護照嘅港人及其近親，本月31日起，可申請特別簽證「Hong Kong BN（O）Visa」，喺英國逗留5年後可申請定居身份，再居留多1年後更可正式申請成為英國公民。

仲有吖！英方其後又放寬，容許所謂「太空人計劃」，即係申請人及家庭成員可於「5+1」移民期內，以不同時段赴英，總之英國佬大開方便之門，埋嚟睇埋嚟揀啦！擺地攤驚死你哋唔嚟！講真，英國依家疫情仲嚴峻過香港，經濟凋敝，失業率高企，容許港人以極寬鬆條件申請入籍英國，無非想發一筆香港財多過吸納香港人才！

嗱！據英國內部數據，2019年7月起，愈嚟愈多人申領BNO，估算5年內將會有32.16萬合資格港人移民英國，當中近半會在今年發生，今年料有約2,800億元資金因港人移居英國而流出香港！阿哥，仲唔係一盤不俗嘅生意？

英國嘅「5+1」移民計劃再度引來各方爭議。中央及特區政府去年已力斥英國嘅做法違反《中英聯合聲明》，並揚言會針對BNO護照作出反制措施，惟至今未見有表態，反而曾任保安局局長嘅行會成員葉劉淑儀表示，若中央政府針對透過新BNO政策移民人士，佢哋將失去香港永久性居民身份，自然會失去投票權。至於具體操作，葉劉「留一線」都係話要留待中央政府公布，佢又形容政府難以找出其他國籍嘅香港永久性居民名單，因人數眾多，相信只會針對透過新BNO政策移民嘅人士。

有學者都表示，BNO現時已非單一嘅旅遊證件，因英方不遵守承諾在先，港人若透過佢取得居英權，便有可能即時喪失中國國籍，亦等同不視香港為永久居住地，咁已不符作為香港永久性居民嘅條件。功夫茶亦一早指出，香港行「一國兩制」，BNO依家變成「第三制」，充滿殖民地色彩，阿爺係時候嚴格執行《中國國籍法》，禁止雙重國籍，所有問責高官、公務員、公職人員包括法官等都不應擁有雙重國籍！BNO或港人身份，只可二擇一，再冇食兩家茶禮咁着數！要鐵飯碗還是去英國捱薯仔，you諗you，勉強冇幸福，自己人生自己抉擇！