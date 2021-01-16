世界視線：彈劾案眾院過關　共和黨陷於兩難

美國眾議院日前以232票贊成、197票反對通過議案，以煽動叛亂彈劾特朗普，令他成為美國史上第一位在任內被兩次彈劾的總統，由於參議院共和黨領袖麥康奈爾已表明，不會於總統就職典禮前展開聆訊，意味特氏可做完餘下任期，但其實彈劾案一旦通過，最大影響是終身禁止特氏出任聯邦公職。

值得注意的是，特氏上次因烏克蘭問題被彈劾，全體共和黨眾議員一致為他護航，但今次卻有10名共和黨議員倒戈。但人們應該問，弄出了暴民打砸燒國會的流血衝突，美國「全球民主燈塔」的形象徹底破滅，不少共和黨人都心知肚明，特氏對此難辭其咎，為甚麼仍然只有10名眾議員「大義滅親」？

說穿了其實簡單不過：選票考慮而已。有人以參議員格雷厄姆和弗拉克為例，兩人在2014年的支持度大致相若，均約為正30%；到了2016年，兩人均對參選的特朗普多所批評，支持度不約而同跌至約負20%。其後格雷厄姆轉軚成為特氏忠實盟友，弗拉克則一以貫之反特，到了2018年前者的支持度飆升至約正64%，後者則跌至慘不忍睹的負49%，最後無奈放棄連任。

即使發生國會流血暴亂事件後，特氏在共和黨內的支持度未有顯著下跌，近日有民調顯示，過半數受訪者認為特氏應該下台，但同時大部分共和黨人仍繼續挺特，甚至認為他4年後應再次為黨披掛上陣。反而是被特氏支持者視為「叛徒」的副總統彭斯和麥康奈爾（後者被指摘對彈劾案樂觀其成），支持度淨值急挫逾20%。

現在最大的懸念是，要成功彈劾特朗普，參議院便要有17名共和黨人投贊成票，而按照上述民意走向，除非是計劃退休的議員，否則很難期望他們犧牲自己的議席「為正義發聲」。特別是包括克魯茲、柯頓等有意在2024年競逐「大位」的政客，他們巴不得特朗普被「終身禁賽」，只要不是自己做「劊子手」就行了。幸好投反對票的體面藉口多的是，單是「現在是團結而非分化國家的時候」，便夠冠冕堂皇了。