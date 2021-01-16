有說中國好、香港好，香港好、中國好，這是良好的主觀願望。假若香港還是維持殖民地時代的體制和文化心態，得出的結果剛好相反。

香港開埠是中國受欺壓，鴉片從香港運入內地，賺錢的是香港英商，哪來中國好。只是中國不好，香港作為殖民地才得益。香港的轉口貿易發展也是由於中國內亂內戰，廣州、上海受壓，香港才乘機崛起。革命後，美國制裁中國、資本家及部分人民逃港，香港才有工業化，出口加工發展。但中國內地一旦不受制裁，香港產業便無競爭的餘地。

回歸後香港的興旺，很大部分是內地貪腐盛行，非法資金外逃，以香港作為轉運地。而當內地反貪腐，香港這樣的功能便逐步減少，資金外來也少。而美國制裁中國，卻又使香港的窗口作用加強，也借機拓展中國內地離岸金融的角色。美其名為財富管理中心，實質是逃匯避稅基地。

香港殖民地的創始是作為中國利益的對立面，回歸後沒有去殖民地化，這個對立面依然維持。甚至在過去10年裏，變成美國在香港策動顏色革命，攻擊內地的橋頭堡。

以往內地一些人談學習香港，在內地建立幾個香港，都是不懂歷史，不知香港殖民地體制的性質。無知胡言，其中又夾雜對西方資本的盲目推崇，乃至賣身投靠。

美國近來的政治，對中國掀起冷戰，新冠肺炎疫情中的大失誤，以至國會山莊暴動，都在在暴露出它體制和所謂普世價值的虛偽和惡毒本質。

結合這10年美國在香港策動的動亂，當可看到香港還是不改變的話，便依然是中國發展的對立面、破壞力量。香港的既得利益當然抗拒改變，但中央政府從中國復興的出發點，必然要排除香港對內地的威脅，鎮壓殖民地體制孕育出來的既得利益，推動香港真正的第二次回歸，把香港與內地的對立扭轉為雙贏的協同發展。這是大工程，但不如此，香港會是中國的隱患。

中美新冷戰若美國不分裂（如德州、加州獨立），將會是一、二十年的持久之戰。香港的隱患不除，中國難勝這個持久戰。

國安法是開局，但需後繼政策和行動。英國在BNO的小動作和港人又再起移民潮是天助。讓對中國存仇恨不滿者離開，去除他們在港興波作浪，或呼應境外勢力亂港的機會，香港才可好好地在制度與結構、政策上建設，去殖民地化，並借對國際的理解，幫助中國走上獨立自主的國際化道路。同時去美國化，替中國及世界找出更合理和包容的發展方向。