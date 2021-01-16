97回歸後，香港實施西方式普選，成為社會動盪的亂源，成為反對派反中亂港的工具，成為他們搞「顏色革命」、「奪權鬥爭」進入建制的「合法通道」，成為英美干預香港事務的「抓手」，成為本土激進乃至「港獨」輿論造勢的平台，所有這一切都是鐵一般的事實。

要維護「一國兩制」、維護國安和香港的穩定，就要對香港的普選——立法會的普選、行政長官的普選，作出反思、調整和改變，這是「撥亂反正」之必須，落實中央的全面管治權之必須。

然而，這樣做阻力極大，因為據說普選是「民主的最佳表現」，是「普世價值」，是「核心價值」，是「一國兩制取信世人的條件」，「沒有普選就是沒有民主」，香港的「自由、人權、法治就失了保障」。

多年來，在反對派宣揚下，美英西方忽悠下，普選成了最是「高大上」的政治圖騰，對此，香江府衙、建制派乃至北京皆「失語」多年。

其實，根本不必在理論上抽象的討論普選和民主如何如何，對此古今中外不知討論了多少年，若從古希臘「侃」起，已二千數百年矣。

如何看待和運用民主普選，只應從國情、實情出發，普選、民主並非政治高尚、道德高尚、傲視天下的東西，它只是一種治國理政的方法罷了，是否需要，如何運用，沒有定規，不一而足。然而必須的是，它要接受「實踐是檢驗真理的唯一標準」的考問。

經過回歸23年的實踐，證明了普選在香港的運用不是一個好東西，它造成混亂和撕裂，帶來管治失序和癱瘓，帶來「地方自治」挑戰中央、挑戰一國，帶來外部勢力對香港事務上下其手從而損害中國內地。

這裏原因很複雜，最根本的是，在「一國兩制」設計下，必不可避免地有一個要用資本主義一制「改造」、「博弈」社會主義「一國」的反對派，通過普選獲得民意授權，「中心開花、腹內造反」。如此普選，棄之可也。