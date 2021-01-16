最近關於區議員宣誓的話題引起不少爭論，攬炒派群起攻之，這恰恰證明他們心裏有鬼。區議會是建制一部分，區議員屬於公職人員，理所當然要宣誓，有甚麼好爭論？他們到底害怕甚麼？

有攬炒派議員聲稱，參選時填寫的表格中已訂明類似聲明和說法，某程度上已完成宣誓云云。這正是問題所在，他們為求入閘，參選時不得不填寫表格，宣稱擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，其實根本不是這麽一回事。過去一年已有大約70名區議員涉及各種罪行被捕，佔反對派區議員總數近兩成，擁護《基本法》云乎哉？效忠香港特別行政區云乎哉？如果當局修改《區議會條例》，加入宣誓條文，列明違誓責任，言不由衷的議員隨時被DQ，這才是他們抗拒宣誓的真正原因。

事實上，自從攬炒派利用反修例黑暴奪取控制權後，區議會就已經變質變味，由負責民生事務的地區架構淪為政治鬥獸場。民政事務局局長徐英偉慨嘆區議會過度政治化，功能失效，有議員或許不太明白區議會職能，甚至有違法違規的越權行為。這並不奇怪，一班政治小學雞沐猴而冠，名為議員，其實甚麼都不懂。有位油尖旺攬炒派區議員接獲居民求助後，不知如何處理，竟轉介予一名建制派前區議員，這豈止貽笑大方，簡直丟人現眼。

見微知著，區議會的墮落正是香港沉淪的縮影。社會反智，選民愚昧，當然只能選出這種政治小學雞。而這並非單靠宣誓就能解決問題，對政治小學雞來說宣誓只是當食生菜，要使區議會重回正軌，必須進行一次「大手術」。早前有消息指全國人大常委會將處理香港公職人員的宣誓問題，部分區議員可能被取消資格，結果毫無動靜，莫非中央認為現在還不是出手的時候？或是留待港府處理？港府則聲稱正檢視區議會未來的工作方向，到底是來真的，還是敷衍了事，不妨拭目以待。