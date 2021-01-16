當值時不工作，反而打牌及海灘漫步散心，大家猜是哪個政府部門員工？答案開估是食環署轄下的防治蟲鼠組。員工玩手機或躲起「等收工」，又是哪個部門？食環署，估中沒獎，因為大熱勝出，說懶蟲輩出，食環署排第二，有誰敢認第一？防治蟲鼠組腐敗如此，難怪本港鼠患問題日愈惡化。

本港在2018年發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，至今累計15宗，佔世界所有個案逾九成。《東方》多次報道直擊鼠蹤，街市圍噬豬殼，申訴專員趙慧賢也稱留意到媒體報道食環署街市出現嚴重鼠患問題，鼠患參考指數未能反映真實，該署將主動調查食環署執行防治鼠患成效。

鼠患不分新舊地區，連表面新簇簇的大埔科學園也成災區，新入伙的東涌裕泰苑也出現鼠蹤，露天垃圾收集站淪為蟲鼠「糧倉」，政府部門各自為政，對鼠患互相推卸，包括房屋署及環保署，食環署更是責無旁貸，消滅每隻鼠平均成本4,000元，令人咋舌，相信在世界亦是前列，但前年鼠患參考指數卻升至10年新高。

說出來笑死人，甚麼氣壓滅鼠器，夜視攝錄機及熱能影像攝錄機等，都比不上網民土法捉鼠。市民抗疫又要抗鼠，心力交瘁，希望有人代為伸冤，傳媒發揮第4權為民發聲，膠官後知後覺，偶然肯補鑊已經算有交代，實際上有幾多次會聽取意見，自我反省？現在申訴署主動調查，將來出報告，食環署當然不能不聽，但就算表示願意改善，又有誰去監督是否陽奉陰違？政府部門恍如獨立王國，山頭主義盛行，有投訴都多數是自己人查自己人，不了了之。今非昔比，以往會有區議員跟進地區民生事務，與部門又傾又砌，但現在區議會染黃政治掛帥，與政府貼錯門神，這個渠道恐怕形同虛設。官府制度上容許懶蟲生存，近蟲者懶，繁殖孳生速度不會比老鼠慢。