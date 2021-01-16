1月7日，國務卿蓬佩奧表示美國駐聯合國大使克拉夫特即將訪問台灣，他還公然宣稱台灣是一個可靠的合作夥伴和一個繁榮、充滿活力的民主社會，從來台灣不屬於中國。蓬佩奧更隨即宣布取消美台官員交往限制。

台灣方面，台外事部1月8日歡呼雀躍，聲稱自1971年以來首度有現任美國駐聯合國大使來訪，這展現美國對台灣的國際參與有強勁支持，並象徵台美全球夥伴關係進一步提升。1月9日上午，蔡英文亦在推特上發文稱期待並歡迎克拉夫特下周訪台，她還聲稱克拉夫特的訪問對台美關係來說是一個重要的里程碑。然而在1月12日，美國國務院突然宣布取消所有官員的出訪計劃，美國駐聯合國大使克拉夫特訪台叫停，而候任總統拜登則聲明，重申「一個中國」和「台灣關係法」。這是繼去年美國環保局局長惠勒之後，美國第二次取消訪台計劃，台灣當局處境尷尬。

台灣去年屢屢邀請美國高官訪台，如衞生部長阿薩爾、國務次卿克拉奇等，無非是利用特朗普反華反共策略，希望造成既定事實，讓人知道台灣在外交和實質關係上和美國緊密掛鈎，而蔡英文更罕有地在美國總統選舉公開支持特朗普。

我估計蔡英文是想利用美國，建立台灣在亞洲的身份、地位和位置，特別是在特朗普要圍堵中國和反共前提下，成為美國建立包括日本、台灣、新加坡、印度在內的其中一個重要環扣。也為此，美國必須保住台灣，台灣有事，美國圍堵就失敗，在美國保護下，台灣可以更加安全，讓蔡英文在台灣搞其暗獨，但蔡英文的如意算盤真的打得響，每一樣都可以順利達到她的目的？

人算不如天算，蔡英文萬萬想不到美國總統更迭，由反共的特朗普，換上採取溫和手段的拜登，這將成為蔡英文的噩夢。年多來，由貿易、創科、軍事以至外交，向美國一面倒傾斜，欲與美國建立更密切關係。成功，則可更有恃無恐搞其暗獨。失敗，卻帶來大陸反感，不但不排除武統的可能性，更甚者，以中共的底線思維，極可能已有所部署。拜登上任，相信不改一向在軍事上壓制中國，防範中國在區域勢力發展。但近來美國國內社會撕裂，疫情嚴峻和經濟民生困難，再加上個拜登，似乎國內問題更為首要。台灣當局去年重注押在美國上，幾可肯定，押錯了。

其實，如何處理好兩岸關係，完全有賴於兩岸領導人，他們要看清楚客觀情況和事實，以人民福祉，作出合理和正確判斷，用他們的智慧去處理好兩岸關係和發展。