「12人蛇」案續有下文。除了10人正在深圳服刑，餘下兩名少年犯遣返本港由警方處理外，警方國安處日前再次展開大搜捕，以「協助罪犯」罪名拘捕8男3女，包括律師兼區議員黃國桐，消息指其涉嫌協助12人蛇偷渡越境。顯而易見，內地「坦白從寬，抗拒從嚴」一套奏效，黃國桐等人遭人蛇篤灰，而且這僅是開始，篤灰潮不會停止，這8男3女隨時再篤灰，黑暴更多鮮為人知的人事和網絡，包括港台兩地的黑手是誰等，很快便會大白於天下。

說篤灰潮不會停止，絕非無的放矢。據悉，早前遭警方國安處拘捕的50多名涉非法初選的反對派政客籠裏雞作反，為擺脫罪名爭相轉做污點證人，密謀篤灰「煮死」戴耀廷、區諾軒、趙家賢等6名初選策劃者。有傳媒取得初選秘密協議文件，證明多名參選人簽名同意「35+」計劃，並聲明「確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協調會議共識及其目標」。面對顛覆國家政權如此嚴重控罪，口說「齊上齊落」、「不分化、不割席、不篤灰」的政客，即時變臉割席，紛紛爭做污點證人力證是被迫參與初選，若不簽署便會遭戴耀廷封殺和難以得到金主支持云云，希望「坦白從寬」換來不起訴。

想當日，街工的梁耀忠即使只在參選名單中排第二，也不容於戴妖和爛果報，鬧得不歡而散，正正因為他不願遵從初選協議。現在回看，梁耀忠應該慶幸執番身彩了。

螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。一班頭腦簡單的政客，以為摧毀香港就能逼迫中央就範，最終摧毀的是自己的政途甚至一生，餘生隨時要把牢底坐穿。最醜陋的是，為求自保竟棄「戰友」於不顧，當日的大義凜然豪情壯語早就拋於腦後。中央要對付這些嗡嗡叫的蒼蠅，真可謂不費吹灰之力，一條國安法，再加覷準人性弱點出招，甚麼也土崩瓦解了。