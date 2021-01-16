近日，應對新冠肺炎的中國製科興疫苗惹起爭議，在巴西最後一期臨床試驗的有效防禦率只略高於50%，跟該國早期公布的78%，土耳其的91%，以至印尼的65%，都有明顯下降，而科興疫苗行將運抵香港，港人是否應該接種？這問題一時間炸開了鍋。

好些逢中必反的評論者大發議論，說中國疫苗只有落後地區才選購，因為價錢便宜，香港是富裕城市，偏要引入內地疫苗，肯定是政治任務云云。然而，新冠肺炎是新生病毒，去年全球各地藥廠競相研製疫苗，任誰也沒有把握說哪一家能最早成功。正因為香港庫房不虞匱乏，才可以多方面下注，同時訂購了中國製、歐洲製和美歐合製3款，最後不論是哪一種跑出，我們都有疫苗可用，這該是最明智的抉擇，跟價錢高低，與是否支持國貨無關，「黃人」們未免想得太多。

至於科興疫苗是否可靠，動指頭計計數便知，取巴西、印尼、土耳其3地臨床試驗保護率的平均數，得出的答案是約68%，跟英國阿斯利康疫苗約七成的保護率相若，可見科興未必遜色於人。況且，科興疫苗對嚴重病患的防禦率是100%，對防禦患者住院的比率也是100%。

輕微的新冠肺炎猶如感冒，有時比感冒更輕，遠在美國加州的親戚告訴我，他雖然驗出染上了新冠肺炎，但全無病徵，一點感覺也沒有。所以，此病最怕是重症，而科興疫苗能100%預防重症，已經是很大程度幫上了忙，港人應該可以放心接種。

不過，香港跟澳門比，確是在走霉運，內地科興和國藥兩家公司都有研發新冠疫苗，事前很難說孰優孰劣。香港押注在科興，澳門押注在國藥，到頭來，國藥的疫苗穩穩當當，科興則是非頗多，可見香江就連運氣也要輸濠江一籌，奈何！