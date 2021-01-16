歲寒，然後知松柏之後凋也；抗疫，然後知庸官之廢柴也。

「唐宋八大家」之一嘅蘇洵，除咗大家較熟悉嘅《六國論》，其《管仲論》亦有不少警語，可作為今日港府抗疫無能嘅寫照：夫功之成，非成於成之日，蓋必有所由起。禍之作，不作於作之日，亦必有所由兆。

政府抗疫無能，「蓋必有所由起」，大家睇到，本報屢揭鼠蹤處處，可惜庸官視若無睹，以致鼠蹤為患18區，香港成為老鼠樂園！而鼠患更使本港「揚名國際」！自2018年喺香港發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至去年12月，全球累計錄得16宗確診個案，而香港犀利咯！獨佔15宗，餘下一宗喺加拿大。食環署滅鼠無能，過去每年喺滅鼠方面費用數以億元計，又引入乜鬼新科技如氣壓滅鼠器、夜視攝錄機及熱能影像攝錄機，阿哥，依家叫你哋捉鼠滅鼠，你哋就係咁攝錄，究竟係想窺探老鼠性生活抑或撲殺老鼠多啲呢？用咁多「高科技」，結果係成效不彰！即係嘥氣。網民早前上載短片，只喺水桶內掛上一塊會轉動嘅圓板，並喺板嘅兩側黏上鼠餌。當老鼠躍入桶中想食鼠餌時，圓板因重量失衡而自轉，會令老鼠掉進桶底再難逃逸，其餘方法都好易製作，無非係保鮮紙、水桶而已，就令老鼠跌入陷阱。平價高效，叻過政府倍倍聲！

膠官滅鼠無能，連申訴專員都力數食環署5宗罪，當中包括該署滅鼠工作成效不彰、鼠患參考指數調查未能反映真實情況等。其實，本報屢次踢爆食環署防治蟲鼠組「蛇王」，例如去年5月有關員工當值全日不作為，反而喺海灘漫步散心，又有當值期間攻打「四方城」，外判工每日僅工作2至4小時，如此佛系滅鼠，難怪老鼠橫行無忌，完全唔怕人。是以「禍之作」，唔會即刻顯現，係不斷咁積聚下來，蘇洵之所謂「亦必有所由兆」！鼠患反映管治無能，亦在人也。