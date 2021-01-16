自從發生特朗普死硬支持者衝擊華府國會大樓後，美國的3家主要網絡公司先後暫停或關閉特氏帳戶，最先是Facebook和Instagram，跟着是特氏慣用的Twitter。最新動手的是亞馬遜，撤銷對特氏支持者愛用的Parler網絡支持。Parler社交媒體平台號稱使用者能暢所欲言，在特氏支持者當中最受歡迎，推出後成長速度非常快，許多特氏支持者因Twitter的種種限制而轉用。該平台一直依賴亞馬遜提供雲計算服務（Amazon Web Services），現今亞馬遜跟隨其他網絡公司，對特氏一派封殺不遺餘力。

「噤聲」的舉動被部分西方政界認為顯示了大型科技公司所掌握的權力太大，這些公司有能力左右網絡和社交媒體的聲音和導向，先作言論審查，讓他們聽不慣的聲音下架，此舉引發一些人質疑，社交媒體平台自主實施審查是否有違「言論自由」的大原則。德國總理默克爾表示，這個做法有問題，歐盟委員會委員布雷頓（Thierry Breton）則表示，「（社交媒體平台的）CEO能夠下架總統，而沒有任何核查和平衡措施，令人費解。」

網絡科技公司的封殺理由是散布虛假訊息，甚至宣傳暴力，為保護整體社會的和諧，網絡科技公司才被迫出手。反對者則普遍認為，封殺是網絡科技公司對言論自由的傷害，訊息是否虛假，是否宣傳暴力，不應由供應商決定。

中國網民對以上的封殺行為不無幸災樂禍，內地雖然不容許這些社交媒體流傳，一些中國外交部的官員卻不時用上，方便與外面交流。他們發表的反駁西方主流傳媒的言論或糾正錯誤訊息，卻時常被社交媒體以各種理由下架，所以使用之餘，並不相信所謂言論自由的陳腔濫調。不少內地網民都開玩笑說，特氏既然被美國社交媒體封殺，何不索性改用中國的微信、微博或TikTok，便可避開「噤聲」，暢所欲言。