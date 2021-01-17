正論：死亡個案在眼前　接種疫苗搵命博

正當港府密鑼緊鼓籌備下月為市民接種新冠疫苗之際，挪威方面傳來噩耗，當地23名長者接種BioNTech疫苗後集體死亡，起碼有13人疑與疫苗引發的副作用有關。事件震驚全球，疫苗是否安全再次成為人們關注焦點，無奈港府十問九不知，專家亦只推說若疫苗成效不理想，有機制叫停接種。長者已被港府列為優先接種的高危群組之一，一旦挪威集體死亡事件在本港重演，屆時才叫停已經太遲。

挪威藥品管理局日前發表聲明，23名80歲或以上身體較弱的長者在注射輝瑞和BioNTech共同研發的疫苗後死亡。當局已詳細調查當中13宗個案，認為是接種後的副作用如發燒等，加重了長者本身的病情，令死亡個案出現，並已更新輝瑞疫苗的接種指引，有嚴重疾病或身體虛弱的長者不應接種。輝瑞則表示，正與挪威監管機構合作調查，但強調至今出現的事件數量符合預期，並不令人震驚，擺明淡化事件。

須知道，港府購入的BioNTech疫苗雖非由輝瑞代理，而是與上海復星合作，但疫苗內容一樣，意味發生在挪威的集體死亡事件，絕對有可能在香港重演。尤其是港府計劃率先為長者、長期病患者及醫護人員接種，而長者及長期病患者身體虛弱，接種後會否引發災難後果，怎能不令人膽戰心驚？

港府疫苗顧問專家委員會明日將開會審視其中一款疫苗能否緊急使用，但隨着挪威集體死亡事件發生，有專家委員相信未必一次會議便有結論，目前正要求藥廠提供詳情及審視數據，僅表示若疫苗成效不理想，有需要會暫時中止接種。意味人們最關心的疫苗安全性、有效性、哪類人適宜接種哪款疫苗等核心問題，依然沒有答案，連專家都模棱兩可，市民更是無所適從。更可笑是，有專家建議市民在接種後若出現副作用，以寫日記的方式記低過程，幫助當局研究云云，市民到底是不是白老鼠，還用問嗎？

屋漏偏逢連夜雨。巴西早前公布中國科興疫苗在當地的後期測試結果，顯示該疫苗的「整體有效率」為50.38%，僅通過世衞組織規定疫苗有效率須達50%的審批標準門檻。一方面是安全成疑，另一方面是保護效果欠佳，市民接種疫苗如同充當白老鼠，好彩無事，不好彩大鑊，豈能不慎之又慎？港府抗疫無能，一味指望疫苗打救，卻對疫苗成效和安全語焉不詳，市民甚至連港府購入的3款疫苗有甚麼分別也不甚了了，反映當局宣傳及講解欠奉，簡直不負責任。

事實上，BioNTech疫苗採用mRNA技術，屬於核糖核酸疫苗，跟另一款港府購入的阿斯利康和牛津大學共同研發的病毒載體疫苗一樣，都是全新技術，此前從未在人體注射過，風險不可謂不大；中國科興則是傳統的滅活疫苗，現時的流感針也是採用同一技術，相對安全，但保護成效不彰，隨時打了也是白打。世衞組織亦指出，即使有多款疫苗面世，但不建議將接種疫苗作為放寬旅遊限制的條件，因為未有證據證明接種者不會再受感染，以及感染後不會繼續傳播病毒。連世衞都擺出質疑態度，港府到底憑甚麼大安旨意將疫苗視作「救星」？又是憑甚麼信心滿滿鼓吹市民充當白老鼠搵命博？

說到底，抗疫沒有捷徑，更不能心存僥倖，必須還原基本步，即是做好所有防疫措施，徹底切斷社區傳播鏈。可惜人們看見的是，港府抗疫一年，依然毫無章法，倒瀉籮蟹，單是最近的唐樓爆疫，儘管食衞局祭出將油麻地一帶劃為強檢小區的手段，最少20幢大廈納入強檢名單，看似嚴厲，但其實漏洞處處，非常兒戲。最明顯是沒有禁足令配合，居民自由流動，隨時將病毒擴散，難以追蹤，何況小區內劏房遍地開花，住客既有南亞少數族裔，甚至不乏假難民，而且有為數不少的賓館和「一樓一鳳」，人口流動極大，港府根本無法掌握居民名單，還談何精準防控和切斷傳播鏈？

昨日本港新增50宗確診個案，證明疫情依然反覆，絲毫沒有受控迹象。從疫廈愈爆愈多觀之，更見港府抗疫黔驢技窮。現在連疫苗都問題多多，一旦連最後一絲希望也失去，庸官還能拿甚麼出來終結疫情，挽救奄奄一息的經濟，思之令人惴惴不安。

「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒。」送走疫魔瘟神固然是港人之所願，但送走無能廢官「官場瘟神」，還香港以安寧，才是今日700多萬港人的最大願望！