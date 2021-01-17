世界視線：是否特赦朴槿惠　南韓民意兩極化

正當美國總統特朗普會否自我特赦，引發各方關注之際，南韓最高法院日前維持二審判決，捲入親信干政及受賄案的前總統朴槿惠被判20年監禁，連同此前因干預選舉案判囚2年，刑期累計22年，一時間「是否特赦朴槿惠」的爭議，再度成為南韓熱議話題。

最新民調顯示，同意及反對特赦朴槿惠及另一位前總統李明博的比率基本持平。而被視為明年總統大選熱門人選之一的執政黨領袖、前總理李洛淵，月初提出要在適當時候，向總統文在寅提出特赦朴、李二人，以促進南韓各黨派的團結；青瓦台則回應，總統從未就特赦問題進行討論，同時強調只有總統有權決定是否特赦。

南韓將於明年3月舉行大選，李洛淵此刻搶在現任總統前頭，對特赦問題發表「個人看法」，動機惹來外界浮想聯翩，不少政界人士質疑李洛淵有政治私心，目的是為自己造勢。當然，也不可排除李、文二人存在默契，由前者發放試探氣球，讓公眾輿論充分發酵，再因勢利導作出決定。畢竟文在寅政府因抗擊新冠肺炎疫情不力，民望不斷尋底，加上內閣幕僚接連爆出醜聞，支持率更是直線下降，使出特赦前總統這招營造國家團結氣氛，惠而不費。

事實上，由文在寅特赦兩位前任，「政治和解」的信號清晰不過。朴槿惠之父朴正熙任總統時，文在寅曾因參加反對朴氏獨裁管治的運動坐過政治牢；2012年大選朴槿惠以些微差距擊敗文在寅，事後國家情報院特工被揭發在網上發表誹謗文在寅的文章。至於李明博，文在寅更認為其恩師、前總統盧武鉉最終被迫走上自殺之路，是李一手造成，如果文在寅連朴槿惠、李明博這樣的政治死敵也可赦免，可向民眾顯示自己有金大中當年特赦全斗煥和盧泰愚的政治家高度。

當然，這步棋也有可能引發反彈，畢竟朴、李二人均涉貪腐，如果這樣也可全身而退，恐怕難以服眾。特別是文在寅上任前矢志杜絕官商勾結亂象，承諾推動政商分離，如對「貪污犯」高高舉起輕輕放下，將會是極大的諷刺。