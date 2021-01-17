神州觀察：江南水鄉也缺水　治理規劃考功夫

以浙江、上海、江蘇、安徽等省市所在的長三角與太湖水網地區，素有江南水鄉之美譽，普遍予人小橋流水、河湖交錯、水資源豐富的印象，總之很難與缺水聯繫到一起。現實偏偏就是這麼尷尬，像浙江省近期就在鬧水荒，並波及全省數十個縣市區逾千條村、近80萬村民的日常生活，一些鄉村更被迫實行制水，村民需憑「水票」排隊取水，加之適逢寒潮夾擊，令情況變得更糟糕。

據當地官方證實，去年剛經歷過夏季嚴重洪災的浙江省，至年底竟又迎來旱災，全省平均降雨量較往年同期少逾五成，個別地方情況更甚，陸續出現不同程度水源斷流、水塘見底、城市管網低壓供水等緊張狀況。惟當局又強調，目前並未出現主要城市供水緊張和農田大面積乾旱，表示旱情總體可控。但接下來會如何？據天氣預報顯示，旱情很有可能進一步持續，卻不知當局有否做好充分準備？況且時下廣大農村地區旱情緊張乃事實，怎麼又扯到「主要城市」了，難道保障了城市用水，就不需緊張農村地區？

客觀而言，浙江的旱情與降雨的時空分布不均不無關係，譬如不同的季節與年份、不同地域降水量難免有所差異，事實上，這也是整個長三角乃至其他地區同樣存在的問題。然而也需看到，除了自然災害因素以外，當局在水資源開發利用、水質保護、節約用水等治理規劃方面是否表現理想？老實說，浙江也好，整個長三角所謂豐水區也好，相關問題皆屬長期存在，一個地方不是年年發生，就是隔幾年重新出現，或是在不同區域交替上演；像浙江樂清市某村此次旱情被指是「10年一遇」，不正說明10年前就曾發生過？

正如有內地公眾環境研究人士指出，按照國際標準，浙江多年來一直處於用水緊張警戒線邊緣，上海屬於重度缺水地區，江蘇則處於重度缺水邊緣，原因亦是來自多方面，包括長三角因為人口密度較大，城鎮化、工業化程度較高，導致用水量龐大。而水資源利用不足則是另一個重要原因，包括工業用水的重複使用率尚不到一半，農業用水更屬落後的「大水漫灌」式，浪費極為嚴重；再就是城市供水管網老化失修，亦造成不小的滲漏浪費，這本身又會導致出現地陷，從而引發諸多安全意外。

人口及工業、產業密集勢又會造成嚴重水體污染，像早前關於長江流域水質含有大量抗生素的調查報告，及當年的太湖藍藻事件，背後反映的都是重經濟、輕環保問題，以致先破壞、後建設觀念至今仍大有市場，像一些化工企業、礦場是利稅大戶，也是排污大戶，監管勢難到位，國家雖有出台節水行動實施方案，如何確保落實到位仍是問題。