功夫茶：兄弟爬山搵路走　有人快活有人愁

四海之內皆兄弟，但人情冷暖今非昔比。前年6月中爆出黑暴亂港，佢哋好興講「兄弟爬山，齊上齊落」，但今時今日大難臨頭，呢句口號，變咗做「兄弟着草，分頭走佬」囉！

舊年7月《港區國安法》出台，雞飛狗走，5個涉案逃犯同月偷渡到台灣，被台海巡署截獲關押喺高雄，「佔中三子」之一朱耀明牧師嘅仔朱牧民，透過轄下的美國組織發表聲明，呢幾條友仔原來上個禮拜已到咗美國，計劃申請政治庇護添。

同遮唔同柄，同人唔同命，另外有12人就慢咗半步，去年8月都想坐船去台灣，點知半路畀內地執法人員拉咗，最終判咗10個坐監，另外兩個未成年嘅就押返香港繼續受審，同樣都係反中亂港分子，有人快活有人愁，執輸行頭慘過敗家，又怨得邊個？

世風日下，人心不古，今時今日，你當人兄弟，人哋當你契弟，隨時可以揼低，再唔係以前桃園結義，生死與共。好似走咗去英國嘅前香港眾志嘅羅冠聰，當年齊齊叫人衝衝衝，但係自己就賴低兄弟黃之鋒，着草去英國食緊炸魚薯條真輕鬆，同呢啲人講義氣係冇用，留番啖氣等坐監坐夠鐘。

不過依家喺獄中受緊嘅，都有人陪，大漢奸黎智英「處男」踎監，佢嘅親信兼手足Mark Simon都係冇義氣一早走咗佬。漢奸黎作惡多端，終於都有今日，大快人心。大家都知要將佢鎖入監倉一啲都唔易，刑不上黎智英，有保護傘罩住，佔中同黑金秘捐唔使上身，刑恐記者案有片有相為證，表證成立都畀佢甩到身，不過佢惡貫滿盈，都夠鐘找數，案件纏身，有潛逃風險，特別係台灣有資產有生意，隨時一個屈尾十投奔寶島，所以法庭不准保釋，點知又畀高院法官放佢出去，要等終審庭下令再鎖佢入監，大眾先至放心。

如果畀黎智英保釋，可能同嗰5條後生仔一樣去咗台灣，不過夠唔夠膽去美國就唔敢講，鬼叫佢同Mark Simon押錯注，出錢出力，網上抹黑中傷拜登，點知畀拜登贏到美國總統大選。反中亂港又得罪美爹，Mark Simon有傳又係去咗台灣，睇吓美國會否不計前嫌，遲啲收容佢啦！

美國總統換人在即，最近仍然小動作頻頻，前日又話制裁6個中港官員政客，搞咁多嘢證明狼子野心，唔會放過任何一刻去攪局。香港班黑暴被人利用，成日都以為美國係好人，特朗普係救世主，見佢大選輸咗慘過自己死老竇老母，但係依家知道，邊個上台都好，唔想坐監只有走佬，過到海就係神仙，留喺香港就係咁先！睇吓Mark Simon同漢奸黎就知，走得快冇閉翳，走得摩變契弟！