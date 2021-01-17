97回歸後，香港的學校教育延續着港英時代的整套體系、方針政策、思想指導，從校務管理、教材編寫到師資人員，都對香港回歸中國的事實、對香港憲政地位的轉變「敬而遠之」，有的則心生抗拒不屑。

香江府衙的教育官員、港英餘孽、反對派及「維護殖民主義茶垢」的社會氛圍都在支撐這種局面，他們覺得這才是「一國兩制、港人治港、高度自治」，這才不會讓「中共和愛國愛港洗腦」，這一切的目的，是要「培養接班人」、「造就下一代」。最瘋狂的時候，他們發起了「反國教」運動，明目張膽的在教育領域反中亂港，把教育領域當成顛覆「一國兩制」的政治文化陣地。

這之後的「佔中」和反修例暴亂，多所大、中學校成了他們的搞事堡壘、庇護場所甚至成了搞暴力活動的「根據地」、「軍火庫」、「兵工廠」，多少管理層人員和教師唆使學生投身「時代革命」，多少青年學生成了瘋狂的暴徒，這說明他們20多年的精心培育、悉力經營「成績驕人」！這說明香港教育領域已被「一國兩制」、愛國愛港的異己力量所掌控。反中亂港勢力對教育領域的破壞一點兒不在行政、立法、司法領域之下！而且這種破壞有極為可怕的「戰略縱深」、「社會縱深」，影響世道人心極為深遠也。

事實上，香港教育領域之所以問題嚴重，戕害學生和年輕人「成效顯著」，有兩條作用很大，一是香港的某教師工會從來就是反中亂港政客的重要幫手，該組織的頭頭乃多年來反對派的「領袖人物」。大凡反對派搞甚麼抗議活動、遊行示威，該組織的教師就拉隊伍上街，帶着自家孩子感受所謂「薪火相傳」的教育，這些舉動當然會影響「班裏的同學和他們的家長」，傳導功能甚廣甚強。

二是這些年推出的通識科，打着「獨立思考」、「勇於批判」的旗號，以及如何施教完全掌握在教師手裏，結果成了許多教員向學生灌輸其意識形態、價值觀的平台，教學時充斥着反對派的歪理邪說，毒害學生無所不用其「循循善誘」。