英國出現新冠變種病毒後，疫情持續蔓延，近日更錄得單日1,565人病歿的最高紀錄，簡直難以置信。德國總理默克爾在討論最新防疫措施時，毫不掩飾對英國抗疫不力的指摘，甚至以「英國病毒」稱之。結果英國人不爽了，有人批評默克爾散布種族主義，有人質問有何證據證明變種病毒起源於英國，有人更搬出「中國病毒」圖轉移視線。

沒錯，將變種病毒稱為「英國病毒」確實不太厚道，也有違世衞宗旨，英國人的激烈反應可以理解。但英國人有沒有想過，他們往中國身上潑髒水，將新冠病毒稱為「中國病毒」，中國人會有甚麼感受？他們譏笑中國人是「真正病夫」，有沒有料到最終報應在自己身上？「己所不欲，勿施於人」，如果英國人懂得這個道理，如果西方放下傲慢與偏見，世界將會和平、美好得多。

不管怎麼說，英國是全歐洲疫情最嚴重的國家，這是不容否認的事實，英國政府抗疫不力，更是不容推卸的責任。他們被疫情搞得焦頭爛額，加上脫歐後面臨窮途末路，無計可施之下，竟然打起香港的主意，企圖利用BNO搶奪資金和人才，以填補其日益枯竭的財政。根據英國內政部推算，未來5年將有約32萬名港人移民英國，近半將於今年成行，帶走2,800億港元資金。這才是英國的真正目的，他們將BNO視為一條財路，將香港人當成老襯，甚麼維護民主自由人權，不過是騙人的鬼話。

當然，在香港這種反智社會，黃絲老襯大有人在，他們不怕變種病毒，一心想做英國二等公民，沒有人干涉。但如果他們想持雙重國籍，吃兩家茶禮或吃回頭草，注定是一廂情願。中方早已表明必定會對英方的舉動採取反制措施，即使不是一刀切禁止所有雙重國籍，起碼也會針對BNO，凡是經此計劃取得英國國籍的港人，必將喪失香港永久居民身份，如何選擇，悉隨尊便。