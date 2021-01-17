拜政府抗疫不力所賜，香港今年將會過一個「百無」新年，繼取消年宵花市及花車巡遊後，大年初二煙花匯演及元宵綵燈會也將取消，以免人群聚集，擴散疫情。連續兩年沒有賀歲煙花，明年還會舉行嗎？土生土長的香港人感受至深，幾十年來新年數十萬人、男女老幼夾岸賞煙花，齊聲歡呼震雲霄，本身已是集體回憶，竟然恐怕變成集體追憶，這個無能政府除了肆意破壞歷史古蹟，也要逐一粉碎港人的美好回憶。

舊夢不須記，市民放眼明天，最怕就是廢官愈做愈錯，愈幫愈忙，反而帶來一次又一次慘痛不堪回首的經歷，而且鑊鑊新鮮鑊鑊甘，新鮮熱辣又一單發生在葵涌石蔭邨仁石樓一個家庭身上。該幢大廈3個09室單位共6人染疫，09室居民須撤離檢疫，但衞生署竟獨漏了仁石樓高層一個09室單位。女事主一家4口有老有少，並有兩名長期病患，執拾好行李等候撤離，睡覺也不敢，天黑等到天光，惟等候大半日，自己到管理處查詢才知道全幢的09室單位居民已被接走，自己一家被掉低。

當局未能即時安排人手處理，需要繼續在家等待，幾乎重演之前等候多日才送院的荒謬事件。去年底，正義聯盟主席李偲嫣死後確診，其夫出現發燒病徵，3天後始獲送往檢疫中心隔離；大圍美林邨62歲婦人在等候送檢疫中心期間在家中倒斃，送殮房才得悉染疫。

前車可鑑，女事主徬徨無助，急如熱鍋上螞蟻，走出門口去管理處可以理解，但如果她是染疫者，這樣做有機會播毒，甚至去其他地方又有誰可以阻止？這一段真空期便造成社區播毒可能性；而且早日檢測，盡快安排適切治療，人命關天，沒有拖延的空間。區議員炮轟政府抗疫一年仍錯漏百出，根本無心改善，疫情何時清零，明年有沒有賀歲煙花，都是打定輸數吧！