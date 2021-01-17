香港近日有兩大移民潮，一個是WhatsApp，另一個是BNO。

去年英國加入了中美的鬥爭漩渦裏，當然是站在美國立場，制裁中港。英國政府去年宣布，由2021年1月31日起，將會更改BNO用途，由旅遊證件更改為符合其「5+1」的程序，可以擁有居英權，估計2020年底有73萬人持有或已申請BNO。

BNO是甚麽？BNO是英國政府在上世紀70年代擔心1997年中國收回香港，香港人會湧入英國的一個部署，使本可擁有居英權的香港人，喪失權利，「好好地」留在香港。所以，英國自中英討論1997年後的香港主權問題時，已打算放棄香港人，不再願意承擔其應有的道義責任。時移世易，今日英國改變了，原因是：

一、不滿中國在香港設立《港區國安法》，剝奪港人的人權和言論自由。

二、英、美從來關係密切，是兄弟邦，他們有不成文協議，英國出事，美國必定幫忙；相反，英國亦會為美國出力。當年伊拉克事件，今日脫歐事件，都正好說明他們的關係。故美中爭拗，英國一定會站在美國一邊，幫美國一把。

三、英國脫歐，經濟轉差，香港人移民英國，多數為專業人士、中產和富有人家，教育水平又高，人才和錢財都對英國有利。

四、英國出生率低，脫歐令歐洲人士離英，正需要有壯年人士及其家庭成員等到英國，填埔空缺，香港移民正符合英國需要。

另一方面，為甚麽有這麽多的香港人要離開香港呢？因為：一、政治不滿。年輕一代都希望落實「一國兩制，港人治港，高度自治」，並推行雙普選。但政改多年多次，均未能達標，他們認為這是中央政府食言。

二、政治高氣壓，前景無望。一年多前的反修例事件，動不動就可以有過百萬人遊行，逢星期六、日也有幾十萬人的地區性示威，反映不少市民認同示威者的表現。但自2020年設立《港區國安法》以至DQ議員、拘捕和起訴示威者、青年逃亡外地，政治氣氛由鬆至緊，不少年輕人對前景感到失望甚至無望。

三、英國政府提供「出口」讓港人有居英權，自然鼓動出香港的移民潮。

英國政府放寬居英權，是響應美國制裁中共。此時行政會議成員葉劉淑儀提出，中國應引用《中國國籍法》，不容許港人有雙重國籍，由今年1月31日起，凡申請BNO移民計劃者，即等如放棄居港權、福利和投票權。葉劉似乎不知道她的建議是違反香港傳統移民社會文化和《基本法》。（明日續）