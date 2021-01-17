特區政府的名字叫戇居。新冠肺炎確診數字居高不下，每日起碼數十宗，別說清零無期，連回落至單位數都難，意味放寬禁聚措施遙遙無期。食衞局局長陳肇始繼拋出研究禁止跨家庭聚會的「高見」後，又在立法會透露正研究商場是否提早關門，直到輿論狂轟才縮沙跪低。頭痛醫頭，腳痛醫腳，抗疫措施如擠牙膏一般，在一頭擠一擠發現不可行，又在另一頭擠，結果是兩頭唔到岸，愈搞愈「禍」。

難為林鄭和陳肇始皆自誇外防輸入做到「滴水不漏」，真不知醜字怎麼寫。筆者日前才提過，特區政府防抗只有一招，就是一字記之曰「停」，叫停商業活動。弊就弊在停得不徹底，現在又到唐樓大爆疫，簡直沒完沒了。與其如此，何不索性硬起心腸，在新春前全面停市兩星期，務求將所有隱形患者揪出，截斷隱形傳播鏈？總好過現在做啲唔做啲，唔湯又唔水，疫情死唔斷尾，徒落得擾民罵名。

最可笑是，林鄭一味呼籲市民「平靜過」農曆新年，真想問一問，市民還不夠平靜嗎？晚市禁堂食措施不斷延長，美容健身酒吧戲院統統關門，市民基本上已沒有夜生活，現在更連年宵市場和煙花匯演也取消，整個新春可說死氣沉沉。

最戇居是研究禁止跨家庭聚會，陳肇始終於承認執法有困難，於是轉而打商場主意，連商戶在年關前多做些生意也一度想禁絕。如此這般抗疫，各行各業只能被港府活活玩死。

禁堂食、禁營業、哪幢大廈爆疫強制檢測哪一幢的居民，港府抗疫永遠後知後覺，補完東牆補西牆。事已至此，林鄭為何還是不肯採取內地「封城式」抗疫？向內地學習對港府「精英」來說，真是奇恥大辱的一件事嗎？林鄭指望疫苗打救，但別說疫苗保護率偏低，安全成疑，多個民調皆顯示，市民接種疫苗意欲極低，四成人表明拒絕接種。當疫苗也打救不了疫情，林鄭還有甚麼板斧？