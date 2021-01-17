近日，民間通勝中載錄的《地母經》忽然成為熱話，因為對今年庚子鼠歲的預測非常準確。但在來年辛丑牛歲的斷語中，卻彷彿出現了大凶之詞，因而使不少玄學愛好者一時間繃緊了神經。

《地母經》批斷鼠年是：「人民多暴卒，春秋雖淹流，秋冬多饑渴，高田猶得半，晚稻無可割……」很多人認為上述預測準確，是因為文中劈頭一句的「人民多暴卒」。鼠年新冠肺炎來襲，中國有4,000多人因此死亡，全球更高達200萬人。年內長江一度有崩堤之憂，市面更曾傳鬧糧荒，看來也對應了經中「春秋雖淹流」與「晚稻無可割」的批示，故使《地母經》突然大受重視。

在辛丑歲中，《地母經》說：「疾病稍紛紛，吳越桑麻好，荊襄米麥臻，春夏均甘雨，秋冬得十分，桑葉樹頭秀，蠶娘自喜忻，人民漸蘇息，六畜瘴逡巡。」按文字意思，來年應是疾病稍緩，民生復甦，田產豐收，只是六畜偶有瘟疫，但按理不是大問題。問題是出自上述文句中附有一節名為「地母曰」的補充說明，內文說：「歲丑牛為首，高低甚可憐，人民留一半，快活好豐年。」文中的「人民留一半」，特別讓人觸目驚心，不少人胡亂發揮，說這是預示中國甚至世界要死掉一半人口。

那些好事者未免想多了，如果當真要犧牲一半人口，下文就不會緊接着說「快活好豐年」了。配合長文中「桑麻好」丶「米麥臻」的批語，其實《地母經》是預示牛年大豐收，所謂「人民留一半」是指農戶可以將一半收成品儲起來過豐年，而不是指會死掉一半人。這個解釋最能配合上文下理，唯一的矛盾只是出自「高低甚可憐」一句。但傳聞《地母經》是清朝光緒年間扶乩所出，乩手有一、兩個字傳抄出錯不稀奇，我們不必斤斤於一字半句的語譯，只要能看通經文大意便行。