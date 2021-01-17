第4波疫情愈爆愈有，港府抗疫4個字足以形容：一塌糊塗！好心唔好再講乜嘢「張弛有道」，更加唔好自我吹噓甚麼「對外做到滴水不漏」，至於所謂「精準防控」就連提都唔好提，庸官唔臉紅，盞笑死人冇命賠！

阿哥，由去年初防疫防到今年就嚟過農曆新年，疫情由彈上彈落到依家已變彈上好難落，尤其係近日舊樓林立嘅油麻地、佐敦一帶，食衞局局長陳肇始稱，油麻地至佐敦一帶，東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道被納入小區檢疫範圍，只要大廈出現一宗確診個案，即須強制檢測。目前上述區域至少有20幢樓宇被納入強檢名單，果然東南西北「滴水不漏」！

呢啲樓又殘又舊，衞生又差，當被問到20幢大廈被強制檢測是否足夠，張竹君醫生似乎都有啲唔耐煩，反問記者：咁你建議如何呢？所以你可以建議究竟應該點樣做呢？張醫生向來予人好脾性感覺，看來亦有多少「抗疫疲勞」矣！人說「久病床頭無孝子」，依家疫情持續經年難遏止，且愈爆愈有，如果有好建議，已經做咗「神」啦！張醫生之「忟」，老朽可以體會。講真，油尖旺呢啲舊區問題多多，單係劏房污渠亂駁，正如測量師話齋，根本就係「死症」！如果問老朽有冇好建議，唯一方法就係成個區東南西北炸咗佢，說不定可以「鳳凰涅槃，浴火重生」！

其實本報早前已率先踢爆港府防疫無能，無視5大清零盲點，好似假難民肆虐、無牌樓上吧藏污納垢、外傭犯聚無王管等，依家大規模強制檢測又提出6大問題，老朽認為單係第一及第二個問題，強檢都係嘥氣：其一，區內劏房多，短租客、公寓客甚多，追蹤困難大；其二，區內淫窟、鳳樓林立，有些幾乎每一樓層都有鳳姐，難鎖定曾到訪人士，若有確診鳳姐期間接客，人流如此複雜點控制？第4波疫情想清零根本係天方夜譚！