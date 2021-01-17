美國財政部公布制裁百多家中國上市企業的名單，禁止美國公司及國民繼續擁有和買賣這些公司的股票。道富環球率先宣布，會依從美國指令，1月11日開始，其管理的盈富基金停止買入被美國禁制在恒指成分股的中資股票。消息一出，香港投資人士紛紛指摘，事隔兩天，道富極速轉軚，公布1月14日起，盈富基金將恢復對恒指成分股的受制裁股票進行投資。

從遵從美國政府禁制，宣布停止為盈富買入某些中資股，到宣布恢復對中資股買賣，出爾反爾，道富出盡洋相。在第一輪宣布停止購入受禁制中資股時，該公司明顯未見深思熟慮，他們只是關心禁制令對美國投資者的影響，停止購入中資股，一方面保障了美國投資者不違背美國法律，同時保障道富不會因參與受禁制的中資股票買賣觸犯美國法律。

道富的反應顯示他們忽略作為盈富基金管理人的基本責任，他們不曉得盈富是昔日特區政府為了抗拒外國大鱷衝擊香港股市而大量吸入港股，避免恒指懸崖式下滑，港府保衞戰成功，手頭大量股票需要處理，才成立盈富基金出賣給投資者，並表明基金要盡量貼近恒指走勢。除非把受到美國禁制的中資企業從恒指成分股中剔除，否則盈富基金停止買賣重要恒指成分股，必定引致股價與恒指偏離，違背盈富基金成立時的承諾。所以，當道富宣布第一次決定時，香港不少經濟學專家和投資分析人都紛紛發聲，指該決定錯誤，未能保障盈富投資者的利益，道富才意識到犯了基本錯誤，立即轉軚。

雖然道富轉軚，但其決策過程的專業性實在令人懷疑，為求自保及保住部分美國投資者，不惜犧牲其他投資者的利益，重要決定竟然兩天之內可以改變，可見他們對盈富基金的本質缺乏認識，也未從廣大盈富基金投資者最大利益的角度考慮如何管理問題。盈富基金董事，是時候好好考慮把不稱職的管理人換下來了。