準時收工是很多打工仔的夢想，筆者最近看了一個智能影印機廣告，內容是一家公司的秘書本來約了一班閨密吃飯，但在收工前收到一大堆單據和訂單要立即處理，閨密們正猜想這位姐妹要遲到多久，卻想不到她竟可準時赴會，原來公司新買的智能影印機，不但可作簡單的影印和掃描，更可自動識別內容做分類，自動通知不同的部門，連單據數目有問題也能發出提示，所以秘書很快就完成工作。

可是，不少網友對此事並不太看好，紛紛留言說秘書很快就會被老闆「炒魷魚」。看來智能化辦公對打工仔來說，不知是天使還是魔鬼？但可以肯定的是，人工智能是未來的方向，正如工業革命後的機械化、電動化、自動化，是人類發展生產力的一個必然的規律。

人工智能現仍處於發展階段，它跟傳統自動化機器最大的不同在於「機械」學習，通過分析數據潛在的關係，識別工作特徵並進行判斷，優化作業方案和模型從而作出預測和決策。在大數據的支持下，深度學習功能可以令「機械」從自身經驗中不斷學習達致自動優化，讓機械人在許多領域有着非常大的發展潛力。

麥肯錫全球研究院發表的《中國的技能轉型：推動全球規模最大的勞動者隊伍成為終身學習者》報告指出，在中等自動化情景下，2030年約有5,160億工時，相當於每名勞動者工作平均日數約87天，或將因自動化而需重新部署，當中對體力和人工作業技能的需求或將下降18%，製造業工人減少27%，建築和農業勞動者減少28%。人工智能與傳統的自動化機器不同，除了協助人們提高效率，更會讓司機、工人等體力勞動者失業，甚至可能一些需要專業知識做決策的領域，諸如醫生、律師、會計精算、金融保險的部分工作崗位，也會被人工智能搶去。

然而，筆者相信社會不會因噎廢食，拒絕智能化的發展趨勢，問題是香港有沒有一個完整且具前瞻性的策略，從人工智能研發應用、教育培訓，到經濟成果分配勞工權益，作出評估和長遠規劃。若特區政府仍以放任自由資本市場發展人工智能，一種可能性就是市場力量不足，產業科研等各方未能配合，人才跟不上發展需要，未能形成新經濟動力。或是出現另一極端情況，就是有可能雖然催生了人工智能的新經濟，但進一步造成資本壟斷，人工智能成為資本炒作的工具，大數據過度商業化除了造成私隱問題，經濟成果只集中在更少數掌握新技術的人，大多數市民的就業和生活就更加沒有保障。

此外，我們還要思考幾個重要問題，就是當生產力大幅提升後，市場如何消化？剩餘的勞動力如何轉化？如何防止人工智能技術成為壟斷的工具？所以，我們應一方面提升多數人的收入以增強內部需求，還要加強創意和科技教育，利用創新科技來反哺以人為本的經濟活動，如社會服務、教育事業、體育及文化創意等，也要適時減輕人們工作時間長的壓力。最後，我們也要讓人工智能技術成為一種共享的公共資源，進而解放人類達致自我實現的理想社會。