功夫茶：踎監竟當去度假　理應攜手闖癲瘋

一身係罪嘅國安重犯壹淫媒漢奸黎，終審法院上月31日批出上訴申請許可，佢隨即被押返荔枝角收押所獨囚。上周四懲教署安排佢轉去赤柱監獄繼續還押，至今日已還押第18日。呢，尋日一早，佢兩個仔又兩手空空去探佢老父。個大仔離開時表示，佢老竇精神唔錯，仲話個樣好似冇咁攰喎。

呢個不難理解，早前「泥紙鷹」保釋出來，何文田「第一漢奸樓」夜夜攪局，反對派車輪咁轉，杯上杯落，唔搞到「幾孤風月屢變星霜」都唔肯散局！依家踎監作息有序，無聊就坐禪打吓坐，精神梗係冇咁攰喇！

嗱！佢兩個仔仲話，大家噓寒問暖增進父子情，佢老竇稱讚赤柱監獄環境好正，直情「好似度假村」，環境比荔枝角收押所好喎！咁又係，荔枝角冇荔枝食，赤柱四面環海，聽吓風浪聲個人爽好多，呼風吸氣，說不定可以羽化登仙添，未來大把日子喺呢度享受悠長假期，都咪話唔係天助漢奸黎也！佢個大仔又話，佢老爹平時會做吓運動過日子，因應近日天氣寒冷，「着好多衫，包到成個糉咁」！

功夫茶都唔知泥紙鷹「一日一蘋果，愉快洗廁所」之餘，咁快融入赤柱監獄嘅日日夜夜，咁快就如入芝蘭之室，洗廁所都聞到香味而與之同化矣！今且當咗佢係「度假村」，難怪佢個仔探完監後，都話老父「好堅」，睇怕都唔似假新聞！之不過，泥紙鷹又似乎好怕凍，「包到成個糉咁」，唔通佢鍾意自己個「糉樣」？

功夫茶都無謂一味推測靠估咯，總之就祝佢有個悠長假期，喺赤柱慢慢歎，歎足一世都得㗎！嗱，那邊廂，過去經常出入「第一漢奸樓」、同漢奸黎有千絲萬縷關係、曾經將漢奸黎黑金「袋住先」嘅支聯會主席兼前議員李卓人，又被揭發有新搞作，就係將自用物業大賤賣嘞！

市場消息透露，李卓人突然賤賣美孚新邨佢住緊嘅單位，較市價低成百萬元，咁急於脫手，唔通真係咁等錢使？佢就話物業係同太太共同持有，因對樓市冇信心而選擇租樓喎。據大型地產代理指出，佢個單位景觀正，望園海雙景，又開揚，根本冇必要賤賣！基於「不近情者多藏奸」，網上一片議論紛紛，有網友就留言叫大家估吓條友是否準備「着草」？你知啦，條友又係一身都係罪，好似被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「舉辦未經批准集結」及「未經批准集結」等，佢自己都話目前因4次集會總共被告9宗罪喎。突然急急賣樓，難怪惹人質疑。

其實又何必咁驚青啫，你老友都話踎監如度假，坐監仲係人生巔峰，同死黨一齊享受吓悠長假期，攜手共闖「癲瘋」，唔係不亦樂乎咩？