正論：失業飆升百業哀　拒絕紓困必成災

年關將至，本港經濟一潭死水。財爺陳茂波下月發表財政預算案，事先張揚第4波疫情為本港經濟帶來更大衝擊，即將公布的最新失業率勢破16年來高位，本地勞工市場正處於加壓狀態。儘管說得肉緊，但如何帶領香港走出疫境，如何與市民共度時艱，未有下文。人們但知，港府這個孤寒掌櫃在經濟困頓之際若依舊一毛不拔，各行各業必然失救致死，永無翻身之日。

本港去年9至11月的失業率為6.3%，比8至10月的6.4%輕微下跌0.1個百分點，港府當時已忙不迭邀功，自詡保就業計劃奏效。然而兩輪保就業計劃合共耗資近900億元，失業率也不過僅僅輕微下跌，根本沒有值得吹噓之處，一旦第2輪保就業計劃11月完結，失業率肯定極之難看。果不其然，陳茂波預言11至12月失業率將再破高位，外界估計起碼達到7%，較沙士翌年即2004年的全年平均失業率6.8%更高，不可謂不驚人。更須留意，11至12月失業率與保就業計劃的時間有重疊，意味保就業的作用還未完全消退，惟失業率已創出新高，今年失業情況將嚴峻到甚麼程度，可思過半矣。

福無重至，禍不單行。破產管理署公布去年破產申請宗數接近8,700宗，按年大增6.6%；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年大升7.2%。上月本港採購經理指數則重回收縮區間，中小企營商氣氛悲觀。種種數字表明，特區經濟奄奄一息，第3波疫情受控後一度呈現的小陽春，已被第4波疫情消弭得無影無蹤。昨日酒吧業界舉行記者會，直指業界被政府勒令停業一個半月，已有一成酒吧結業，預計農曆新年過後再有一至兩成酒吧捱不住，至少5、6千人失業。他們批評政府對無牌樓上吧、派對房違令營業視若無睹，一味扼殺業界生存空間，哀求放業界一條生路，反映了百業悲歌的冰山一角。

顯而易見，在疫情重創下，商業活動幾近停擺，只要疫情一日無法受控，禁聚措施一日無法放寬，粵港澳通關無期，本港經濟只會無止境往下沉，失業率只會有增無減。昨日新增新冠肺炎確診個案達55宗，初步確診更有逾80宗，佐敦及油麻地一帶儼然疫區，證明疫情失控。港府抗疫無能已是明擺着的事，唯一能做的是開倉紓困，重推保就業計劃讓商界渡過難關。無奈別說財爺對此不置可否，勞福局局長羅致光直情明言不會推出第3輪保就業，連設立失業援助金也斷然拒絕。眼前難關也未能解決，高官卻美其名曰「留彈藥」在未來抗疫，「涸轍之鮒」的教訓還要上演多少遍？

國泰航空裁員，香港航空裁員，大酒店集團裁員，連跨國銀行都傳出即將大規模裁員。香港的窘局還未見底，許多人連年關也跨不過，坐享高薪厚祿的高官見死不救不特止，還一味說風涼話，叫市民「平靜」過新春。怕只怕這個新春不止平靜地過，而是死寂地過，香港徹底玩完。