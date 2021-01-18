世界視線：得罪總統粉絲　彭斯白宮夢碎

要數這幾年追隨特朗普的政客中收場最慘淡者，副總統彭斯無疑是佼佼者。這位4年內一直緊跟特朗普唯恐不及的副總統，原本寄望憑着「特朗普的最忠實擁護者」身份，取得2024年共和黨總統候選人的資格，但自他拒絕應特氏的請求推翻選舉人團投票、被衝進國會山莊的特氏支持者「問吊」的那一刻起，基本上已被判了「死刑」。

特朗普對彭斯棄如敝屣，連白宮首席經濟顧問庫德洛也看不下去，表示「非常失望」。事實上，彭斯對特朗普有多謹小慎微，可從以下一件小事中略知一二：彭斯在演講中每次提及特朗普的名字，都會沉默片刻，好讓聽眾有機會鼓掌。

但即使如此，彭斯還是逃不過總統的猜疑。年前《紐約時報》發表據稱是白宮高級官員的匿名評論文章，作者稱內閣曾討論引用憲法第25修正案罷免總統，彭斯一度被懷疑是作者，最後還是公開表示願意接受測謊才算勉強過關，事件過後，一度傳出特朗普有意更換競選拍檔。

眾所周知，特朗普要求部下絕對忠心，只要有一次不遂其意，隨時可能被拋棄，司法部前部長塞申斯因為堅持在通俄調查中迴避，被特氏一再羞辱繼而炒魷，就是最典型的例子，彭斯對此心知肚明，只有期望不會出現他「撐無可撐」的局面而已。從這個角度看，國務卿蓬佩奧毋須承擔「否定選民意志」的壓力，無疑是幸運的。同樣幸運的，還有在國會質疑選舉人團投票結果的政客，他們明知投票根本過不了關，也就樂得向特氏支持者做個順水人情。

外界普遍認為，彭斯在最後關頭反戈一擊，令他陷於兩面不討好的窘態。共和黨內挺特派視他為「叛徒」不在話下，而即使特朗普無法在2024年捲土重來，支持者仍然有很多選擇，包括特朗普家族的成年子女，以及在國會推動拒絕選舉結果的克魯茲和霍利等。至於「反特派」，他們亦不會忘記彭斯在特朗普政府中的「幫兇」角色。當然，彭斯4年前只是一位連州長連任也陷於苦戰的二流政客，搭了特朗普的便車扶搖直上，也算是不枉此生。