神州觀察：多次上訴方受理　洗清冤獄不容易

遼寧瀋陽一對曹姓兄弟早年被指盜竊價值20多萬元倉庫貨品，遭判處無期徒刑，終在2017年服刑17年後獲釋，惟二人多年間不斷喊冤稱小偷另有其人，及多次提出上訴，都遭當局一一駁回。兩兄弟出獄後繼續堅持申訴，日前終獲最高法巡迴法庭指令遼寧高院重審案件，並已着手遞交申訴狀和案件相關證據資料，卻不知這次會是如何結局。

此案爭議之處頗多。首先是當初警方對曹氏兄弟偷盜行為的認定，主要是基於二人的口供，惟相關口供卻非自願作出，而是在警方逼迫下「反省」所得；老實說，這種操作在眾多已披露的冤假錯案當中可謂屢見不鮮，更可被看作製造冤案的必然手段之一。其次是關於盜賊另有其人的申訴，警方雖堅稱查無此人，誰知「此人」其後竟戲劇性地冒了出來，因其他罪行被判死緩，剛好與曹氏兄弟同囚，期間並向警方承認了相關盜竊罪行，只是後來又反口不認而已。

此舉更直接導致曹氏兄弟在此後的兩次上訴遭駁回，法院給出的理據則是，二人所指認的盜賊前後供述不一致，不能認定其為本案盜賊。這就怪了，既然有人可因反口不認罪而被「疑罪從無」，那麽曹氏兄弟也是喊冤多年，一直不認罪，當局為何厚此薄彼，非要對此二人「疑罪從有」？更何況，這種只重口供不講實證的做法本就屬違反辦案原則、法例規定，乃至嚴重違背了法治精神，莫說公檢法3方當初給人定罪判刑不合法理，之後面對蒙冤者的上訴申請更是愛理不理，藉詞推搪，則更加說不通。

唯一合理的解釋就是，司法系統有人「作賊心虛」，因為他們知道自己當年違法辦案，草率而任性地給人量刑定罪，製造冤獄，前面已經走錯了，後面只能繼續錯到底，否則給了別人翻案的機會，就是在跟自己過不去。

明乎此，也就不難理解那些冤獄受害者縱然長年累月寫申訴信、遞訴狀，結果總一再遭駁回；而對於某些人來說，哪怕冤案不是自己辦的，也沒有直接責任，但考慮到大家都是同一個系統，屬於利益共同體，也就只能選擇裝聾作啞，拖得一時算一時，只是司法制度何在，公平正義又如何體現？

故有內地司法專家早前提出，對於冤案糾錯當局應設立某些硬性規定，譬如發現案件有明顯矛盾或疑點，或有人提供詳實的證據資料，就必須在限期內啟動調查，以杜絕無休止的拖延行為。當然，問題的關鍵還在於如何從源頭上杜絕冤假錯案的發生，譬如刑訊逼供、非法取證，其實早被明令禁止，卻缺乏具體措施進行防範，反映出的是制度上的不完善，以及司法人員自身法制意識的淡薄，說明依法治國仍然任重道遠。