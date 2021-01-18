香港是得天獨厚，可惜捉到鹿不懂脫角，白白浪費優越的條件。

近百年香港是東亞、東南亞的大都會中心，雖然被上海趕上，但仍與東南亞、新舊金山，有比上海更緊密的人脈和經貿關係。今天，香港還是東南亞非正式的中心。一方面有着眾多的歸僑，從菲律賓到越南、印尼、泰國、緬甸，數目巨大。也有不少的印度、巴基斯坦、尼泊爾人居留，例如印度人，更有幾代世居。另一方面，中國對東南亞的貿易經濟往來，也經香港中轉中介。新加坡只是後起之秀，主因是香港守株待兔，沒有發展，才把許多東南亞區域的金融活動乃至教育科研，集中於新加坡，捨棄香港。

即使日本、南韓，也與香港聯繫密切。日本曾經在香港建設它的離岸金融中心，也在香港經營現時最大的日本食材食品的轉口貿易、轉運樞紐。南韓也藉香港打入中國南方，進軍東南亞。目前南韓居港人數不少，只是頗多轉移珠三角。

各國都利用香港的地緣戰略位置，獨是香港本身卻視而不見，一心只朝英、美、加、澳、紐的白種人世界，另一心着眼用各種手段賺內地人的錢，作外人的買辦，甚或提供逃匯逃稅便利，讓內地的錢跑出海外，香港抽佣。

香港政府與社會似乎從來不會思考怎樣利用香港現有的海外人脈拓展經貿，提升經濟文化。香港是移民社會，借來的時間，借來的地方，一股腦兒削尖腦袋為了做英、美發達國家的次等公民。

中國內地提「一帶一路」倡議，開創新時代國際化的新局面，香港不理。中央政府提粵港澳大灣區來協助香港發展，香港只說不做。中國參與區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），給亞洲與香港提供一個更大的經貿、社會文化發展空間，香港還是希望中央政府給予超國民待遇，讓內地的錢跑來香港，美其名讓香港作財富管理，實則又是讓內地人民的錢給中介投機者掠奪，來香港逃匯逃稅，也逃避內地法律的追究、制裁。

這麼多的機會，新加坡恨之不得，香港卻棄之如敝屣，香港社會與政府是怎樣的思維？或許說香港深受殖民地奴化教育和美國文娛新聞的荼毒，為甚麼回歸20多年還沒有醒覺，香港知識分子的良知何在？除了那些無知蠻橫的走上港獨，其餘的有識之士又為甚麼噤聲？香港不是有世界知名的大學和學者？難道他們是住在與港隔絕的象牙塔內？可是港獨的學生也是他們教育出來，明哲保身背後是否又藏着另一種陰謀、計謀呢？

香港或許只能置之死地而後生，但重生需要根本的變革。