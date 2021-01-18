物以類聚，人以群分。美國政客的普遍特點是臉皮夠厚，睜眼說瞎話時臉不紅氣不喘。特朗普可謂當中的佼佼者，這位平均每天說謊20次的「偉大總統」，堪稱世界之最。其手下如國務卿蓬佩奧之流，臉皮之厚與上司不相伯仲，這位中情局前局長甚至曾以「撒謊欺騙偷竊」沾沾自喜。可惜好景不常，隨着特朗普下台，蓬佩奧也要捲鋪蓋了，再也無法欺世盜名。也許是戀棧權位，也許是心有不甘，蓬氏臨別前發表感言，表示抗中舉措將成為其任內的「遺產」。

對此，中國外交部發言人的評論是，蓬佩奧留下的不是「遺產」而是「遺毒」，其推動的謊言外交，對美國形象和聲譽造成的損害，比美國歷史上任何一屆政府都要多。是的，正是這些遺毒影響之下，中美關係愈鬧愈僵，恐已很難回復舊觀。君不見，特朗普政府臨下台還不忘對香港長臂管轄，宣布再制裁6名中港官員，令制裁名單增至數十人之多，可見蓬佩奧留下的「遺產」確實夠豐富。

除此之外，美國「國會及行政當局中國委員會」也發表年度報告，例牌對香港指指點點，甚麼「一國兩制」框架已被拆毀、香港法治和人權自由受到嚴重破壞等等，無非又是一些老生常談。奇就奇在美國國會剛剛發生暴亂，華盛頓淪為戰區，總統面臨彈劾，兩黨惡鬥加劇，社會撕裂嚴重，而老美竟然還有閒心管別人，這才是最大的笑話。

老美將香港黑暴稱為「和平示威」，將警方執法稱為「過度暴力」，更指中方推行《港區國安法》引發人權和法治問題。那麼，人們倒想問一問，美國國會最近上演的一幕，到底是暴亂還是和平示威？美國警察開槍打死示威者算不算過度暴力？美國自己的國家安全法例多如牛毛，又該如何解釋？當然，老美從來不需要對外解釋，因為他們奉行強盜邏輯，因為他們慣於顛倒是非，因為他們臉皮實在夠厚。