昨日提到屋邨強檢甩漏，掉低一戶，其實防疫千瘡百孔，漏洞層出不窮，《東方日報》早揭港府無視多個盲點，包括假難民為患、樓上吧藏污納垢、外傭犯聚、賭檔淫窟遍地開花、垃圾圍城，其中油尖旺區情況危重，滿布3無大廈缺乏管理，劏房林立，喉管亂駁成為計時疫彈，南亞裔晚上聚集街頭，拉低口罩飲酒聊天，肆無忌憚隨時播毒，街坊更指當區衞生環境欠佳，老鼠橫行，食環署擺放幾包鼠餌交差了事，恐大規模爆疫。《東方》促請政府正視油尖旺播毒溫床，言猶在耳，新填地街唐樓爆疫，多人確診，當局急令油麻地一帶20多幢大廈納入強檢名單。

假難民南亞幫為禍全港，油尖旺為重災區，當局怎會不知？日前宣布區內大規模強檢，便指民政事務總署會安排多名南亞地區和其他語言的工作人員到強檢大廈解釋，顯然心裏有數，只是平時闊佬懶理，任由市民受到滋擾，到了出事才補鑊。然而整個檢測制度又是漏洞百出，區內大量劏房和套房，一樓一鳳「企街」隨處可見，住客嫖客四處流動，沒有正式登記，如何追蹤或強制去檢測？去年11月揭發27妓接3,000客，旺角懷疑爆出「嫖客群組」，與部分源頭不明個案有關。

油尖旺是九龍區最旺地帶，人流四方八面湧來，很有可能部分染疫人士已經流轉多區，現在即使封了油麻地區亦未必可以阻止擴散，要達到清零，惟有實行封城禁足令，但肯定會重創經濟，百業連吊鹽水也不能，根本上是「置諸死地」，但未必「而後生」，後果難以估計。除非個案有災難性增長，政府未到最後一步都不會出此着。

「唔見棺材唔流眼淚」，油尖旺區內種種問題，政府一直採用鴕鳥政策，沒有想過拆彈，累積多年，最怕一次過如火山爆發，只有望天打卦，希望大步檻過，但談何容易呢？