行政會議成員葉劉淑儀提出反制英國，鼓吹香港人於今年1月31日起申請英國BNO移民計劃者，即喪失香港永久居民身份。其建議違反香港是傳統的移民社會和《基本法》，原因是：

一、香港是移民城市，過半數人口來自內地，每有政治事件，內地人湧入香港和港人移民外國是平常不過的事，如文革、六四、97回歸、反修例事件等，大家從來都不會說這是政治不正確，而移民外國者都可保留香港永久居民身份，都可以返港居住、投票和取得福利，他們也把香港文化帶到海外。而不少回流的港人，則將不同的視野和海外經驗帶回香港再發展，這就是香港。

二、《基本法》第24條第（四）和（六）款給予這些人可有香港永久居民基礎。第（四）款說在回歸前後「持有效旅行證件進入香港、在香港通常居住連續7年以上並以香港為永久居住地的非中國籍的人」和第（六）款「（一）至（五）項所列居民以外在香港特別行政區成立以前只在香港有居留權的人」。所以永久居民是可以為非中國籍。

三、強調移民的港人已非中國籍、不容讓他們參與政治工作反《基本法》。《基本法》並沒有排斥非中國籍的人參與政治工作，包括立法會可有兩成議席為非中國籍永久居民，法官、公務員和公職人員等都可以是非中國籍。

四、有關建議會令移民的港人心冷、留下的心酸。

五、取消這批移民的投票權，反映有人怕這些港人在選舉時返港投票不投建制派，這是自私的想法。現今各地的香港移民何止幾十萬，返港投票的是少數。縱使真的有4、5萬人返港投票，在比例代表制下，最多影響地區直選4至5個議席，無改政治生態。

六、香港高官以至建制派，其家庭成員有不少移民外國，為甚麼1月31日後移民英國就政治不正確、要處分，那些早就放棄香港、擁有外國居留權的人，反而政治正確，反而可以保留永久居民身份？

最後我要強調：一、英國要制裁香港，卻送香港人「大禮」，放寬容許「太空人計劃」，即於移民期內申請人及其家庭成員，可於不同時間赴英。為何反制英國，卻不是去制裁英國，或學英國送大禮吸引港人留下，反而是去制裁港人，挑起分歧和仇恨？

二、我以持平心向中央說句話：「請用平常心，對要移民英國的港人，讓他們移民，如過往一樣。在香港留下一個回流的太平門，讓這些香港人有日返港，可以再貢獻香港！」（完）