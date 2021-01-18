經過黑暴一役，政府內部的牛鬼蛇神統統現形，即使事過境遷，部分反中亂港的公務員「頭頭」以不獲升職告終，但公務員忠誠問題從此成為中央的關注點。公務員事務局日前向各政策局及部門發出通告，去年7月1日之前受聘的公務員須簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責，可謂遲來的撥亂反正。

然而，這麼溫和的做法，居然也惹起公務員反彈。公務員工會聯合會批評，宣誓通告內容欠清晰，擔心誤墮法網，促政府盡快到各部門舉行簡報會釋疑。哈哈哈，不過是簽個名證明自己擁護《基本法》和對政府盡忠職守而已，都要千方百計搵藉口雞蛋裏挑骨頭，拖延簽署，到底有甚麼難言之隱？食得鹹魚抵得渴，做得公務員就要有起碼的道德倫理，起碼要對得起僱主和納稅人。作為普通市民，真想問問工會，簽署一紙聲明到底會引起他們甚麼疑慮？

倒是市民對公務員愈來愈疑慮重重。他們公然參與黑暴已夠不堪，最近更因為疫情，大部分都在家工作，幾乎和放大假無異；就算真的在家辦公，結果也是亂做一通。最近便有大量公屋居民收到天價水費單，有一人獨居的公屋戶，過去只交10多元水費，最新一期竟要繳交千多元，而且這僅是冰山一角。有議員向水務署查詢，才驚悉職員在家工作無法親身抄錶，於是「斷估無痛苦」，胡亂估算用戶水費，終於弄出嚇煞人的天價帳單來。試問如此差劣的工作表現，市民怎麼可能不對自詡「精英」的公務員疑慮重重？

這還不止，最近又有多個公務員組織向財爺要求免繳薪俸稅，理由是「振軍心、助經濟」，何其冠冕堂皇，又是何其貪得無厭，叫坊間一眾朝不保夕的打工仔情何以堪？講多無謂，食多會滯，公務員要麼簽署聲明，默默享受鐵飯碗；要麼捲鋪蓋走人，另謀高就。