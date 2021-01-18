如果鄰家一個10歲的孩子告訴你，他爸爸今天不知怎的，比平時遲了半小時還未下班回家，你一時無聊，隨口答道：「你爸怕是在樓下鬧市的大路上，給一隻老虎叼走了。」

哈哈！沒有人會認為，一個唸小學四、五年級的孩子，會對這句話信以為真。豈料，他聽了之後竟然嚎啕大哭，還說要到廚房拿菜刀，去找老虎報仇。孩子要是如此傻呆，那沒法子，你以後在他面前不可以有「言論自由」，如果再隨便說笑，刺激他，恐怕他父母也要找你算帳。

所以嘛，言論自由不是絕對的，如果受眾太低智，不懂辨別真偽，那唯一辦法，就是讓發聲者自我約束。發聲者不肯約束的話，就用他力去約束發聲者，誰叫這是個低智的年代！

一個正常的10歲孩子，不可能相信鬧市中會有老虎害人。偏生在2019年，香港反對派很多成年人，竟然相信警方在港鐵太子站內打死了多個示威者，又說警察會隨意謀殺「黃絲」，將他們的屍首拋入大海。當時，本地一些理智的傳媒，惟有對上述荒謬的說法作低調處理，以免刺激港人中的低智一族。

在美國亦然，今次總統選舉之前，大部分民意調查都推測民主黨候選人拜登會勝出，選舉過後，司法部長也說沒證據顯示有大規模的舞弊活動。但是到頭來，現任總統特朗普卻堅持說自己才是勝選者，總統之位是給對手盜走了。此君素來信口雌黃，按理任何智力正常的人聽他如此胡謅，都該一笑置之。

豈料，不少愚癡的「侵粉」，竟然將特朗普的謊言當作正經事看待，紛紛起哄鬧事。當地主流傳媒和網絡社交平台實在沒法子，惟有「屏蔽」了總統的發聲管道。很多人以為此舉是針對特朗普，其實不是，傳媒真正要保護的，是那些低智的人。