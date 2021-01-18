北宋名臣范仲淹的名篇《岳陽樓記》有云：「居廟堂之高，則憂其民；處江湖之遠，則憂其君。是進亦憂，退亦憂。然則何時而樂耶？」此時此刻，最能打動吾人之心！不是嗎？單是港府正為港人準備接種新冠肺炎疫苗之際，挪威方面傳來23名長者接種輝瑞與BioNTech合作研發的新冠疫苗後死亡，旋即又再多6人死亡，涉及年齡群組由超過80歲下降至75歲。可以肯定，有關嘅死亡個案必定陸續有來！

港府原本諗住喺農曆新年前後為港人接種疫苗，但因藥廠提交了千多頁資料，政府專家顧問未嚟得切睇，加上接種後死亡報告不絕，能否如期接種頓成疑問！老朽認為這反而是好事，依家市民未打心先慌，正是「打亦憂，不打亦憂。然則何時而樂於接種耶？」

政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，若本港有七成人口接種疫苗，將大幅降低播毒風險。但即使疫苗抵港，面對未知嘅副作用，市民對接種疫苗嘅意欲似乎不高。事實亦的確如此，面對四面八方嘅資訊，一時一樣，有效率又變來變去，你叫人點信呢？老朽嘅心就好亂，想打之餘，諗諗吓又不如睇定啲先，否則打完神志不清，連這欄也寫不下去，手停口停，無錢哪得食雲吞？正是：剩得兩撇鬍鬚，此後唔知點算好？都係「好好好」當睇唔到算咯！

呢嗱！英國一項調查發現，港人接種疫苗嘅意欲係全球排名倒數第3，只有四成受訪港人願意接種，比例係兩岸三地中最低。鬼咩！又唔怪得港人三心兩意噃，政府一開始又話「冇得揀」，好似玩俄羅斯輪盤咁：係你嘞，呢隻，打！阿姐，你當市民係白老鼠咩？

再講啊，食衞局局長陳肇始對疫苗若有不良反應，是否免責或可追究，又係一時一樣，喂，喺資訊咁混亂下，市民如何會笑住捋起衣袖打針呢？一笑定江山就正啫，一針搵命博，咪搞老朽！