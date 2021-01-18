社交平台WhatsApp宣布更新私隱條款，要求用戶同意服務提供者可將該用戶的資料交給Facebook（Fb）。消息一出，很多用戶不滿，聲言退出，不讓WhatsApp取得大量個人私隱。

我擁有WhatsApp和Fb帳戶，對它們收集個人資料不太介懷，因為我放在WhatsApp或Fb的資料都不算太多個人私隱，對用戶資料合併不覺得有很大損失。另一考慮點是天下沒有免費午餐，Fb可從我的上網瀏覽數據了解我的喜好，把廣告硬塞過來，因為廣告是他們的唯一收入來源，沒有收入，怎可能長期提供免費服務？WhatsApp一直都沒有廣告，但免費服務不可能永遠維持下去。

把帳戶遷移到其他平台並不容易，因為要考慮群組的其他網友，除非大家一起遷移，才可能繼續在新平台上保持溝通，如果只得部分網友遷移，原來的社交群組可能因此拆散。不少網友極力推薦轉去Signal，因上載的對話可以幾分鐘後自動刪除，不留痕迹。如果群組的對話內容比較敏感，此平台會更合適，起碼不怕留下罪證，日後被有關部門追究。我覺得對話內容幾分鐘後自動刪除並不保證不留痕迹。不妨看看近日法庭審訊的網上起底案件，儘管犯罪者短時間內把資料刪除，有關資料可能已被保存或轉貼。如果一些群組被有關部門盯上，自然會有偵緝人員加入成為組員，群組內留言內容怎可能不被保存下來成為罪證？

我上網略為追查，發覺Signal其中一個重要資金來源是OTF。我曾說過，OTF表面上是為支持自由傳播訊息的非政府組織，實際上由美國國會撥款的USAGM資助。OTF自己承認在香港反修例事件中撥款200萬美元為黑暴建立通訊系統。如果使用Signal，所有個人資料和內容都可能會直接傳送給美國政府某些情報部門；反之，Fb雖然惹人反感，但個人資料及私隱只是記錄在Fb的伺服器上，傳送給美國政府情報部門會比較轉折。