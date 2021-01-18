中國銀保監會團委書記秦漢鋒近日空降河南銀保監管局局長，成為半年時間內全國第10位履新的省級銀保監管局局長。銀保系統的人事洗牌繼續推進，凸顯出決策層對金融反腐敗與防風險的高度重視。

在2018年3月機構改革時，身陷原主席項俊波腐敗陰影的中國保監會，與中國銀監會合併，組建新的「中國銀行保險監督管理委員會」，統一監管政策性銀行、國有商業性銀行、城市商業銀行、中小型村鎮銀行、保險公司以及各類小額貸款、融資擔保、典當、融資租賃、地方資產管理等金融機構，這也是金融混業監管改革的一大重要進展。

銀保監會在31個省、自治區、直轄市及5個計劃單列市共設36個銀保監管局，統一垂直管理，級別均為正廳級，以確保中央對金融工作的領導。

兩年多以來，隨着經濟形勢下行以及資金供應短缺，令諸多地方金融問題難以繼續掩蓋，浮出水面，頻頻爆雷，加之金融領域反腐力度的增強，地方銀保監管局成為腐敗多發崗位，僅一把手，就有福建銀保監管局局長亓新政、山西監管局局長張安順、內蒙古監管局局長薛紀寧等相繼被查落台，副職數量更多。而山西、內蒙都爆發了大規模金融腐敗窩案，牽出了這些監管部門「內鬼」。

銀保監管局由北京外派，形同「欽差」，對地方金融幾乎手操生殺予奪大權，成為各路資本機構競相圍獵的對象。總部難以處處兼顧，而地方政府對銀保監管局非但沒有管轄權，反而同樣要大力仰賴其對當地政府性金融活動放行鬆綁，這就容易造成監管乏力，形同虛設，甚至蛇鼠一窩、狼狽為奸。金融是經濟核心行業，金融腐敗不僅敗壞吏治，更給經濟運行帶來極大風險，衝擊社會穩定，加大當前防風險、穩增長的壓力。

破舊亦須立新，從去年下半年開始，銀保監管系統掀起了各省局長大換班。在秦漢鋒履新河南之前，北京監管局副局長蔣平調升重慶局局長，河南局副局長周家龍任安徽局局長，江西局副局長曾暉任廈門局局長，廣東局副局長任慶華調廣西局局長，福建局紀委書記覃剛任寧波局局長，廣東局副局長劉學生調湖北局局長，中國銀保監會財險部副主任尹江鰲空降腐敗嚴重的山西任局長，大連局局長張利星南下平調深圳局局長，遺缺由重慶局副局長金利佳升補。

不難看出，所有新任10省市銀保監管局局長，全部為總部空降或是跨省異地調動，目的就是要打破圈子，削平山頭，清理地方既得利益網絡。

實際上，在2018年3月銀保監會組建成立之初，已經進行了一輪全國局長大洗牌。短短兩年多，今次又掀起第二輪，力度罕見。各省監管局主要負責對金融機構進行經營業務監督，與此同時，15家中管金融企業紀檢組收歸中紀委直轄，統一進行政治監督。政經雙管齊下，強化對金融的掌控。銀保監管局局長洗牌，正是其中的關鍵一環。