正論：末日公園香港黑洞　燒錢填氹後患無窮

我視謀猶，伊於胡底。特區財赤，由以往年賺千億，倒退至年蝕千億，暴疫夾擊只是導火線，政府理財不善才是真正致命原因，大花筒好大喜功，以公帑填氹例子多不勝數，昨日新鮮熱辣海洋公園「重生方案」出爐，繼去年撥款54億元救亡，今次又涉及接近70億元的援助，不得不說，這是一個深不見底的財政黑洞！

海洋公園有44年歷史，曾經被視為香港代表性景點，但吸引力每況愈下，本地人視為過氣產物，被視為荔園翻版，已完成歷史任務。再加上政府引入迪士尼樂園，一山不能藏二虎，客路太過接近，彈丸之地，如何支撐兩個主題樂園？稍有頭腦都知道，長遠必定是自相殘殺，淘汰其中一方，或者兩敗俱傷。2003年沙士後開放個人遊撐住兩個樂園，但10多年後，連內地客也失去新鮮感，海洋公園連續4年虧蝕，營運出現問題，瀕臨破產倒閉，需要政府「泵水」援助。

去年5月，立法會通過54億元救亡撥款。雖然帳面上2019-20財政年度錄得超過19.2億元盈餘，但這只是假象，若扣除已收取的30多億元補助，去年度實情是倒虧11億元，而訪客數量及收入俱錄得歷來最大跌幅約六成。當時各界預計必然有下文，果然政府昨日宣布再向海洋公園資助，包括一筆16.7億元撥款、11.2億元補貼，並豁免政府貸款的利息等，54億元貸款還款日延至2028年9月開始，還款期則延長至2059年，合共涉及約67.9億元。這個無底洞果然名不虛傳，去年54億，今年又掉下60多億元，按趨勢明年豈不是要70億元？

要拿錢當然要有新藉口，海洋公園同日公布所謂「重生方案」，正式表明將不再是主題公園，改變園區營運模式，山下園區由港鐵站至深水灣海邊將開放予公眾免費入場，「海濱樂園」設施免費開放，打造零售餐飲消閒區。山上機動遊戲的「高峰樂園」則改為按次收費，部分設施將外判交由私人承辦商營運，並增設新歷險主題區，而暑假開幕的水上樂園及保育工作則由公園負責。不過，這個方案還未實行，已經惹來多方質疑其可行性。

園方沒有提供即時起死回生的方案，只是發表長遠發展藍圖，倚重的新歷險主題區在2026-27財政年度才開始營運，遠水不能救近火，當前如何吸引客源？而免費入場等於放棄既有收入來源，沒有開源，反而帶來大量人流，需要一定人手來維持秩序，如何能夠節流，又怎麼保證收入可以維持皮費？外判又如何保證質素，若然出了事，園方是否可以撇除責任？新營運模式是一次賭博，凶多吉少，很大可能在未來又錄得虧蝕，港府恐怕要再次「泵水」，所謂「浴火重生」其實是焚燒公帑製造煙霧，掩飾海洋公園氣數已盡，苟延殘喘的事實。

殺頭生意有人做，蝕錢生意卻只有像特區政府般傻瓜才會做，而且不只一次，樂此不疲。另一個主題樂園迪士尼，由一開始已被外間嘲諷是「貼大床」、「喪權辱港」的不平等條約，提供土地給外資賺錢，未見官先打30大板。迪士尼老實不客氣，死人霸生地，一早與港府在20年前簽訂購買竹篙灣毗鄰樂園一幅土地的認購權，卻沒有發展，任由荒廢10多年，浪費珍貴的土地資源，等到去年9月有效期屆滿，政府不再延長該認購權的有效期，才收回土地。

竹篙灣土地虛耗，與政府聲稱「寸土必爭」背道而馳。前車可鑑，海洋公園既然淪為特區財政負累，倒不如壯士斷臂，結束經營，未來把土地交還作住宅發展，增加庫房收入。位處南區高地，地盤面積約78.5公頃，景觀比中半山只有過之而無不及，假設海洋公園四成面積興建豪宅，以平均3倍地積比率及每方呎樓面地價約1.7萬至1.8萬元計算，估計地皮價值可超過1,800億元。餘下其他地方部分可以撥作公營房屋以及社區設施大眾休憩場所，地盡其用，惠及萬民，無論如何，必定比燒錢救一個「末日公園」更加合乎公眾利益。

政府執迷不悟，與民為敵，死攬海洋公園，免息還款期延長至2059年，將令政府收入減少約40億元，慷納稅人之慨。而且相關貸款安排年期跨越2047年大限，亦是非常不尋常。50年不變的承諾，以及大部分土地使用權，都會在2047年6月30日屆滿，特區政府無視這個重要年期，完全是缺乏政治智慧的表現，亦屬自把自為，事先恐怕沒有徵求中央的意見。駐港機構竟然坐視不理，毫無表示，是否50年不管，即使港府把還款期延長至公元3000年也無所謂？

百無一用是港官，不但無能，而且無恥，一方面對市民就勒緊褲帶喊窮，對老弱傷殘都斤斤計較，多個行業垂危毫無支援，另一方面卻對海洋公園打腫面充闊佬，一擲數十億公帑面不改容。應該救的見死不救，應該放棄的卻又死攬，民不聊生，連開飯也成問題，就算樂園全部免費開放，叫市民餓着肚皮，咕嚕咕嚕看餵食海豚企鵝熊貓嗎？海洋公園已經淪為香港的黑洞，不會再帶給港人歡樂，而是無窮無盡的負累，政府再不放手，便會被扯進這無底洞中同歸於盡。