神州觀察：新樓排氣道爆炸　儼如豆腐渣工程

浙江溫州平陽縣一處新樓盤的排氣道近日突發爆炸，導致建築外牆嚴重損毀，走廊玻璃遭磚塊擊碎，甚至有靠近排氣道的鐵門被炸裂，電子門鎖完全脫離牆身，爆炸威力可見一斑。好在樓盤交吉不久，尚無業主入住，否則後果不堪設想，至於爆炸原因，當地住建部門與樓盤負責人的說法亦不盡相同，具體情況仍待調查，惟不少業主都擔心樓盤屬「豆腐渣」工程，懷疑或存在偷工減料等問題，嚇得紛紛要求退房。

按照平陽縣住建局的解釋，是發電機排氣過大導致今次爆炸，涉事樓盤負責人則稱，爆炸是因柴油機怠速過高引發。又是發電機，又是柴油機；又是排氣過大，又是怠速過高，老實說，對於雙方的一堆「專業解釋」，恐怕也沒多少業主能真正聽懂是怎麼回事，但有一點肯定不用說也清楚，就是所有業主都會對事件感到害怕，沒人敢貿然入住；此外，排氣道更被發現沒做塗料及隔熱處理，懷疑屬違規操作，此舉或是為減省成本，然而置住戶安全於何處？

翻查過往新聞報道，住宅排氣道爆炸事件並不多見，倒是浙江餘杭早年有一處新農居房的排氣道發生過倒塌致人死亡事故，報道稱抽檢的建築用磚無一達到國家標準，輕輕一搓竟變粉塵，還存在未按設計圖紙施工等亂象，被媒體形容為「百分百豆腐渣」，更被罵成是「王八蛋工程」；而該工程又屬政府牽頭興建，實在荒唐。總之不管怎樣，任何樓盤建築都不應發生這樣的爆炸事故，至少從技術層面來說，排氣道工程安裝應該早已成熟，發生爆炸性質的安全問題不會沒有原因，以至被發現的偷工減料問題，會否存在於樓盤的其他工程或用料當中，都需徹底查清。

由此亦引發出涉及建築工程審批、驗收等政府監管責任問題，如何進行的質量把關令人不無質疑。事實上，過往關於樓盤排氣道不合國家安全標準的其他違規問題實在不少，包括一些被國家明令淘汰的材料、產品仍有偷偷使用，存在嚴重安全隱患，但因為排氣道屬樓盤建築中的「隱蔽」工程，業主於購房時難以察覺，故而一些唯利是圖的無良開發商或建築單位，總會罔顧安全，胡亂施工，惟有靠政府職能部門加強監管打擊。

很顯然，每一次安全事故的發生，亦都與政府的監管缺位脫不了干係。具體到樓盤建築來說，火災無疑是主要風險事故之一，當中又以違規使用易燃可燃外牆保溫材料、消防設施不完善等因素最為常見，再就是來自電器電路老化，液化氣、煤氣管道欠缺維護等方面，若是當局平時能夠跟足跟實，必可有效減少事故發生；見微知著，各行各業的安全監管都需長抓不懈，將責任落實到位。