功夫茶：住宅樓宇拒撤辣　誤盡蒼生要下台

政府防疫抗疫失策，保就業又唔到位。呢，財爺日前發表網誌又吹淡風，料失業率破16年新高，增至27萬人丟飯碗！事實上，旅遊業、餐飲業、零售業已嗌晒救命！仲有唔夠一個月就過年，年關難過，今年恐怕不再是年年過了！

兩袖清風捱不住，借咗就過萬重關！阿哥，咁嘅時勢，港人面對庸官抗疫無能，靠害市民，已喊得一句句！即使有層樓揸手，因辣招過辣，失去自動調節功能，交投冷落，有價無市，陷入冰河期，想賣樓救命都難。嗱！有地產及建造界議員就指出，疫情持續一年令經濟大受打擊，市面上出現大量「吉舖」，依家唔係垃圾圍城，而係「吉舖圍城」，物業成交量下跌，連帶影響各個行業！

議員促請政府應撤銷住宅物業嘅雙倍印花稅，指現時唔少市民或要賣樓套現維生，市民唔似高官薪高糧準，啲高官唔好食塞米，好心「落地少少」！又有議員批評政府反應慢過萬金油，未顧及住宅物業市場，質疑政府係唔係要等到市民都失業、破產先作出行動，詰問廢官能否「醒番次畀市民睇」？

庸官就係一味裝睡，從來唔肯剝清衫褲，睇清自己，有乜短長，至叻話「當局會密切留意市場變化」！阿哥，樓市辣招自2010年推出至今逾10年，10年人事幾番新，講真乜都過晒時喇！香港樓價高昂，世界知名，額外稅款動輒以百萬元計，政府大增稅收係幾過癮，之不過，依家已完成歷史任務，一本通書豈能睇到老？政策制訂應審時度勢，眼見民生經濟都凋敝，政策再唔落地，不但破壞樓市生態，更禍及整個社會秩序，人為斷送逾700萬港人米路，加速推經濟走向絕路！

事實上，本報勇於為民發聲，一直鍥而不捨陳之以利害，最終政府才頑石點頭，撤銷工商舖嘅額外印花稅徵費，為振興經濟邁出正確一步！香港市民大都務實，從不奢望政府有乜大德政，紓困措施又向來小恩小惠，你睇，連長者兩蚊乘車優惠都話諗住加多一蚊，變成3蚊，話佢cheap精都真係實至名歸咯！

嗱！依家眼前庸官防疫失誤連連，基層市民生活艱難，牛年都只能望天打卦，勒緊肚皮，希望庸官施政唔好後知後覺，離地萬丈！呢，不聽東方言，禍劫在眼前！本報多次指出，樓市係經濟大動脈，樓市活，可以帶動多個行業轉旺；撤除樓市辣招，有源頭活水，激活樓市，讓相關行業受惠，係最有效最快捷而又成本最低嘅方法！庸官再猶豫不決，一味廢噏「密切留意市場變化」，舉手之勞唔肯做，迨至「唇竭而齒寒」，誤盡蒼生，咁就唔該自己下台！