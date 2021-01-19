香港黃絲們向來逢中必反，凡是中國的就是不好，凡是西方的就是美好。關於新冠疫苗的爭論也不例外，他們刻意抹黑國產疫苗，吹捧西方疫苗，但諷刺的是，恰恰是他們吹捧的西方疫苗頻頻傳出壞消息，單是挪威至少有29人注射美國輝瑞藥廠和德國BioNTech公司的疫苗後死亡，其他國家的例子更是難以統計。大家不妨想像一下，如果出事的是中國疫苗，西方會有甚麼反應？黃絲又將如何借題發揮？

最荒謬的是，黃絲將港府引入國產疫苗說成政治任務，甚至認為是對內地或個別企業進行利益輸送。其實，將疫苗問題政治化的正是他們，他們根本拿不出任何科學證據證明哪種疫苗比較優勝，只是逢中必反的基因作祟而刻意抹黑國產疫苗，對西方疫苗的問題則避而不談。根據黃絲的邏輯，難道購買外國疫苗就不是利益輸送？或者他們認為崇洋媚外是理所當然的事？

事實勝於雄辯，內地疫情最近雖出現反覆，但基本受到控制，社會早已恢復正常運作，疫苗注射計劃也正有序進行。反觀歐美國家至今依然水深火熱，不知伊於胡底，只能寄望疫苗打救，偏偏西方疫苗問題多多，而且隨時致命，令人望而生畏。論政府的抗疫能力，中國遠勝西方國家；論疫苗的可靠性，國貨也未必遜於洋貨。如果有人還是認為外國月亮比較圓，那只能說明他們腦袋有問題。

香港就是這樣一個不可理喻的社會。疫情爆發後，部分醫護人員罔顧醫德，為求對內地「全面封關」而發動罷工，結果發現絕大部分輸入病例都是來自外國；而當中央應港府要求，出錢出力協助香港檢測病毒，又被抹黑為「DNA送中」。政治作祟，社會反智，加上港府無能，進退失據，疫情不失控才怪。經過黑暴和疫情雙重打擊，香港經濟奄奄一息，最新失業率衝破7%，無數基層打工仔嗷嗷待哺，這不正是黃絲們攬炒的結果嗎？