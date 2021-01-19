特區百廢待興，經濟一潭死水，政府不斷叫救命，財赤千億元恐庫房乾塘，應該是重新檢討理財態度，改善大花筒惡習，設法找尋開源節流的方法，尤其是不要再打腫臉充闊佬，但是政府依然死攬一些蝕本貨不放。當然，已經建成的基建不能夠拆掉，例如港珠澳大橋以及高鐵香港段，雖然連收支平衡也做不到，但沒法改變的事實，徒嘆奈何。

然而，海洋公園既非親生仔，為何要處處維護，慷納稅人之慨也要保住這個褪色景點呢？位處豪宅區，地皮矜貴，現在年年蝕錢，還要政府泵水救援，簡直是暴殄天物，浪費資源，為何不壯士斷臂，引刀成一快呢？

去年5月，政府撥出54億元，有議員當時預言之後園方又會再「攤大手板」攞錢，結果不幸言中，政府昨日又宣布會向海洋公園提供非經常撥款16.7億元以及11.2億元補貼，並豁免政府之前54億元貸款的利息等，合共涉及約67.9億元，還款期更延長至2059年。政府財赤卻這樣呵護，海洋公園變成了比親生仔更親的契仔了。

海洋公園去年獲得撥款用來維持營運一年以及償還借貸，昨日公布其重生方案，又是政府出錢，透過撥款及減輕海洋公園的債務負擔，以達到自負盈虧。不過還是有點新意思，海洋公園自稱將不再是主題公園，山下園區由港鐵站至深水灣海邊將免費入場，山上包括機動遊戲的「高峰樂園」則按次收費，外判私人承辦商營運部分設施。

這個救亡方案基本上沒有作出甚麼可以保證有穩定收入的方法，以往還有固定入場費，可以支撐一定的運作經費，但假若不收入場費，肯定是旺丁不旺財，海洋公園更加要維持一定數目的人手去保持秩序，單是皮費已經不菲，如何維皮，園方以及政府有考慮過嗎？