「一沉百踩」！這個詞用來形容美國總統特朗普的情況，錯不到哪兒！

特朗普自2016年當選總統後，將社交平台推特（Twitter）作為自己的發布平台，但內容狂妄自大，經常前言不對後語，還頻頻出現大話連篇、破壞承諾的言論，每每顯示其反民主、反科學和謬論，然而推特並沒有採取任何行動。

2020年總統選舉期間，有報章報道特朗普每日有50個謊言或誤導文章，推特的做法只是在文章之後加「錯誤陳述」的提醒，反映美國言論自由之廣，無與倫比。

可是，當特朗普確認不能連任之後，推特對特朗普的措施發生改變。

1月9日，推特宣布因「禁止煽動暴力的內容規定」，封禁了特朗普的個人帳號和專門支持他的在線社區，而且是永久停止特朗普使用該社交平台，臉書、SNAP、Reddit Inc.等平台亦作出同樣的決定。

一個合法在任的美國總統的社交平台被封，剝奪其使用平台的權利，在言論自由民主大國美國第一次發生，這是美國在一星期內再度令人震驚的事件。

德國總理默克爾認為此舉有問題，她的發言人塞伯特認為言論自由是重要的基本權利，只可以透過法律途徑被干涉，並且在立法機構框架內干涉。歐盟專員布雷登認為這是社交媒體管理政策的轉折點。法國財政部長勒邁爾認為言論自由不應由私人網絡媒體寡頭去決定，這對美國民主有威脅。特朗普的女兒伊萬卡則指「這是政變」。

筆者一向不認同特朗普的言行，特別是他反科學、反民主、狂妄和前言不對後語的舉動。但是今次由非官方的私人機構，沒有經過法律程序，直接封殺他的社交媒體帳號，令其失去網絡發言權，是嚴重違反美國的法治精神，違反民主和言論自由的價值，不能接受。事件亦反映出美國私人大企業和財團享有無限權威，比國會和法院權力更大。商業機構本應以生意和利潤為重點，今次無疑是介入、干預政治，甚至變成政治鬥爭的工具。

過往推特都有在特朗普的貼文標示「錯誤陳述」的警告語句，如果真的判斷特朗普的言論過分超乎常理，最多也只應停止該貼文正常顯示，而非直接將其帳號封殺，扼殺其享有言論自由的權利，查封其帳號應向法庭申請！

今次是開媒體干預政治的先河，美國社會應好好討論如何應對，而討論亦可引動其他國家，以至世界性地關注媒體與政治應有的關係和發展。